Yu Yu Hakusho – Netflix: le scene di combattimento fanno impazzire i fan

Yu Yu Hakusho ha finalmente fatto il suo tanto atteso debutto su Netflix e ora i fan si stanno scatenando sui profili social dove dicono la loro. E in generale, si può dire che Netflix ha fatto di nuovo centro, dopo il grande successo del live-action di One Piece. Quest’ultimo ha cambiato la considerazione generale dei fan sui live-action e il difficile arriva per i prossimi progetti.

E quello di Yu Yu Hakusho è il successivo, ora disponibile su Netflix. Pare che, fortunatamente, i fan stiano cogliendo l’occasione per mostrare la loro approvazione per la versione live-action della serie. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che le coreografie di combattimento, che rappresentano una parte importante del viaggio di Yusuke Urameshi, stanno facendo impazzire i fan. L’intensità e i tempi scanditi dagli attori grazie alla loro atleticità e dinamismo sono pressoché perfetti e riescono a coinvolgere i fan dall’inizio alla fine.

La serie live-action di Yu Yu Hakusho ha molti eroi e villain che i fan della serie shonen riconosceranno. Ma il live-action presenta anche alcuni contenuti originali. Senza anticipare o rivelare troppo, il finale di stagione si discosta notevolmente dagli eventi del manga. Questo porta i fan a chiedersi come potrebbe proseguire se dovesse essere confermata una seconda stagione.

Le vicende di questo live-action ruotano attorno a Yusuke Urameshi, uno studente delle scuole medie che trascorre le sue giornate saltando la scuola e comportandosi da bullo. Ma un giorno la sua vita cambia in quanto muore in un incidente per salvare e proteggere un bambino. Questo gesto eroico manda in confusione l’aldilà e una donna di nome Botan, ossia la guida per il mondo degli spiriti, gli racconta che nessuno si aspettava che un delinquente come lui morisse compiendo un atto di bontà, e quindi non c’era posto per lui né in paradiso né all’inferno. Così, Yusuke ha la possibilità di essere resuscitato ed è così che diventa un Detective degli inferi. Da lì, Yusuke viene coinvolto in un mistero che avvolge il mondo degli umani, dei demoni e degli spiriti.

Fonte – Comicbook