Yu Yu Hakusho: come si presenta il live-action di Netflix dopo il debutto?

Yu Yu Hakusho è uno dei migliori manga shonen mai pubblicati sulla rivista di Weekly Shonen Jump e quello che ha lanciato la carriera di Yoshihiro Togashi a livello globale. Infatti il famoso mangaka era riuscito a sconvolgere il mondo dei manga con Yu Yu Hakusho. La serie ricca di azione ha dato vita a un mondo soprannaturale e per questo, e altre ragioni, il franchise è considerato da molti come un classico. Tutt’oggi continua a suscitare scalpore nonostante siano passati oltre 30 anni. E una delle novità più importanti e imperdibili per i fan di Yu Yu Hakusho era l’adattamento live-action di Netflix. Tutti gli occhi erano infatti puntati proprio alla premiere del primo episodio del live-action. E con il presente articolo vogliamo riportare che anche con Yu Yu Hakusho, Netflix ha fatto centro.

A dirlo sono i fan stessi, che tramite i loro account su X e non solo, hanno subito dato un’occhiata al live-action una volta rilasciato su Netflix. La serie, che vede l’attore Takumi Kitamura nel ruolo del protagonista principale Yusuke, è piuttosto audace. Diretto da Sho Tsukikawa, l’adattamento live-action semplifica il mondo di Yu Yu Hakusho mantenendone intatto il nucleo.

Secondo le reazioni dei fan, la prima stagione di Yu Yu Hakusho presenta un cast solido e le sue sequenze d’azione non sono seconde a nessuno. La serie dinamica sta già suscitando interesse sui social media e la stragrande maggioranza lo sta accogliendo positivamente. Sembra che Netflix abbia aggiunto un altro solido live-action al suo catalogo, dopo l’incredibile successo riscosso con One Piece dopo il debutto del 31 agosto.

Le vicende ruotano attorno al protagonista principale Yusuke Urameshi. Si tratta di un giovane che non faceva altro che compiere atti irrispettosi e delinquenti, ma un giorno la sua vita cambia per sempre. Dall’interruzione degli studi alle risse per strada, Yusuke Urameshi non è il tipico modello da seguire. Infatti questo ragazzo non è altro che un delinquente di quattordici anni che combina solo guai. Ma in un unico atto altruistico, Yusuke muore mentre salva un altro. Per un sacrificio così nobile gli viene data una seconda possibilità di vita, ma sarà una vita molto diversa da quella lasciata alle spalle. Rinasce infatti come è un detective degli spiriti, e dovrà fermare demoni e umani che desiderano governare il mondo.

Fonte – Comicbook