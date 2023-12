Netflix annuncia la seconda stagione di Blue Eye Samurai

Blue Eye Samurai si è rivelato un enorme successo dopo aver debuttato su Netflix. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che il servizio di streaming ha annunciato una seconda stagione attualmente in lavorazione. Blue Eye Samurai ha fatto il suo debutto su Netflix all’inizio di questo autunno come una delle uscite animate più distinte dell’anno in generale.

Il suo successo è attestato dall’essere diventato uno dei migliori argomenti di conversazioni tra gli appassionati. Il forte consenso dal pubblico riscosso, ha portato Netflix a proseguire con questo titolo attraverso una seconda stagione della serie. Anche se una data di uscita o ulteriori dettagli sulla nuova stagione devono ancora essere annunciati, Netflix ha rilasciato uno speciale trailer di annuncio visibile in cima al presente articolo.

I creatori, produttori esecutivi e scrittori della serie Blue Eye Samurai, Amber Noizumi e Michael Green, hanno dichiarato quanto segue sull’annuncio della seconda stagione in un comunicato ufficiale con Netflix:

“Quando abbiamo iniziato questo progetto, ci siamo impegnati a portare questa storia molto personale ambientata nel periodo Edo. L’obiettivo iniziale era di portarlo in vita nel modo più autentico e bello possibile. I nostri animatori, storici, musicisti, marzialisti e doppiatori hanno reso tutto questo una realtà oltre le nostre aspettative” inizia il comunicato. “Siamo grati a tutto il nostro team e ai nostri spettatori da tutto il mondo che hanno mostrato tanta passione per Mizu e il suo percorso di vendetta“.

Tutti gli otto episodi della prima stagione dell’anime di Blue Eye Samurai sono visibili in streaming su Netflix. Le vicende di Blue Eye Samurai sono ambientate nel Giappone del XVII secolo, quando i confini sono chiusi al mondo esterno. I cittadini non vedrebbero mai un volto che non fosse giapponese, tranne in rari casi di commercio illegale. Il protagonista principale, Mizu sa che c’erano solo quattro uomini bianchi in Giappone al momento della sua nascita e decide di uccidere questi uomini. Uno dei quali potrebbe essere suo padre. Ma la vendetta non è un’opzione per le donne, quindi Mizu deve forgiare la sua ricerca di vendetta nascondendo il suo genere e i suoi occhi azzurri.

Fonte – Comicbook