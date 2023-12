Demon Slayer: l’anime sta per spegnere 5 candeline, ecco come festeggerà

Demon Slayer si è affermato come uno dei colossi dell’anime a livello mondiale in tempi record, posizionadosi al primo posto per incassi al botteghino con il suo lungometraggio “Mugen Train”. L’avvincente storia di Tanjiro e Nezuko, che ha fatto il suo debutto sulla prestigiosa rivista Weekly Shonen Jump nel 2016, ha raggiunto rapidamente un prestigio tale da sfidare persino il capolavoro di Eiichiro Oda, One Piece, nelle vendite dei manga.

Con l’attesa quarta stagione dell’adattamento anime pronta a fare il suo ingresso nel 2024, il franchise shonen è in procinto di celebrare il suo quinto anniversario con grande fervore. Nonostante l’imminente conclusione potenziale per Tanjiro, ciò che rimane è ancora intriso di emozionanti momenti.

La quarta stagione di Demon Slayer si propone di portare sullo schermo l’epico Hashira Training Arc, che vedrà riuniti i più valorosi membri del Demon Slayer Corps in vista del climax della serie. Mentre l’emozionante quarta stagione prenderà il via nell’aprile del prossimo anno, i fan saranno deliziati da un anticipato assaggio delle avventure del Demon Slayer Corps con l’arrivo, a febbraio, del film intitolato “Demon Slayer: To The Hashira Training”. Un’opera cinematografica che coniuga gli episodi finali dello Swordsmith Village Arc con il debutto della quarta stagione, offrendo agli appassionati uno sguardo esclusivo su ciò che li attende.

Il quinto anniversario di Demon Slayer sarà celebrato con un evento speciale che si terrà dal 9 al 10 marzo 2024 presso la prestigiosa Makuhari Messe di Tokyo. Questa commemorazione sarà caratterizzata da una serie di eventi e attrazioni appositamente pensati per deliziare i fan dell’anime.

Un nuovo e suggestivo poster non solo riunisce i protagonisti della terza stagione, ma anche gli eroi dell’anime vestiti in abiti festivi, pronti a celebrare il successo straordinario raggiunto. Tuttavia, mentre il Demon Slayer Corps si concede festeggiamenti meritati, l’adattamento anime prefigura una trama che si tingerà di toni più oscuri nel corso dei prossimi eventi.

Nell’ultimo capitolo delle avventure di Tanjiro, Nezuko e compagni, l’arco del Villaggio degli Spadaccini ha visto il Corpo degli Sventratori di Demoni trionfare contro alcuni dei più potenti luogotenenti di Muzan, il signore dei demoni. Tanjiro ha assistito, inoltre, a un evento straordinario: la rivelazione che Nezuko può resistere alla luce del sole, diventando così il primo demone a farlo.

Sebbene ciò rappresenti una svolta significativa per la sorella di Tanjiro, la pone ora nel mirino di Muzan, determinato a superare questa debolezza cruciale dei demoni. La storia si prepara dunque a immergere gli spettatori in un vortice di emozioni sempre più intense e sconvolgenti.

