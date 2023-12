Boruto: il capitolo 5 rivela l’uscita di scena di ninja

Boruto è tornato con il quinto capitolo della serie intitolata Two Blue Vortex. Questa settimana il sequel del famoso e amato Naruto, è tornato ad intrattenere i suoi fan con il quinto capitolo, che prosegue le vicende del giovane Uzumaki alle prese con un minaccia nuova che incombe sul Villaggio della Foglia. Al momento il settimo Hokage è fuori dai giochi e con il presente articolo vogliamo riportare che il nuovo capitolo ha rivelato che un ninja vicino a Naruto è uscito di scena. Il tutto è accaduto per via un’imboscata che ha colpito la squadra del nipote del terzo Hokage, Konohamaru, insieme ai suoi compagni inseparabili.

Stiamo parlando del Team Konohamaru, ora più saggio e più forte. Il leader del gruppo è impegnato a mantenere l’ordine in assenza di Naruto, ma si vede Udon per terra. Per quanto riguarda Moegi, si trova anche lei sigillata in un clone del Decacoda.

Come ha mostrato il quarto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex il mese scorso, il Villaggio della Foglia è invasa dalle forze di Code. I cloni a dieci code sono riusciti a sigillare un certo numero di ninja all’interno degli alberi, e questo include Moegi. Questo mese, Konohamaru ha confermato che Moegi era viva all’interno dell’albero, ma non ci sono molte altre informazioni.

Naturalmente, il manga spiega la verità dietro i cloni. Il chakra del Decacoda copia l’impronta di ogni individuo intrappolato nei suoi alberi. Da ciò sono nati nuovi cloni autonomi, che ora sono a piede libero. Naturalmente, questo significa che c’è un clone del Decacoda di Moegi, e questo rivela un desiderio innato di uccidere Konohamaru. Ciò è senza dubbio dovuto ai sentimenti che Moegi prova per il nipote del Terzo.

Il quinto capitolo ha anche rivelato cosa è successo a Sasuke prima di rimanere intrappolato nell’Albero Divino, tramite un flashback. Chiaramente la situazione sta per scaldarsi sempre di più ed è importante che Boruto si faccia trovare pronto. Non sarà facile vista l’assenza di suo padre e del fatto che tutto il Villaggio lo consideri un nemico, ma non può tirarsi indietro.

Fonte – Comicbook