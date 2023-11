Boruto: Two Blue Vortex: Sasuke torna ad agire come un villain?

Boruto è tornato con la seconda parte del manga e dovrà fare a meno di suo padre, confinato con Hinata da Kawaki. Tuttavia può ancora contare sull’eterno rivale e amico del Settimo, Sasuke Uchiha. Il padre di Sarada si è rivelato un prezioso insegnante per Boruto Uzumaki sia nella prima che nella seconda parte del manga intitolata, Two Blue Vortex.

La seconda parte del manga ha introdotto il tanto atteso time-skip dei personaggi focalizzandosi molto sul protagonista e su Sarada. Ma i primi tre capitoli non avevano anche rivelato nessun aggiornamento su Sasuke Uchiha. Ed è con il quarto capitolo che scopriamo in che situazione si trova il fratello di Itachi, il quale sembra che potrà tornare ad agire ancora una volta come villain. Ma non sarà come abbiamo visto durante gli eventi di Shippuden.

Nella seconda parte del manga disegnato da Kishimoto, Sasuke era considerato da molti un villain, mentre da altri antieroe. Ad ogni modo la sua sete di vendetta l’ha portato a percorrere un sentiero oscuro e cupo, con l’obiettivo di eliminare suo fratello. Raggiunto il suo scopo, Sasuke scopre che dietro l’orrore dello sterminio del clan Uchiha si celava il Villaggio, vero responsabile delle azioni di Itachi. Attribuendo la colpa a Konoha, Sasuke non si faceva problemi a far fuori chiunque si mettesse sulla sua strada, inclusi i suoi ex compagni di squadra Sakura e Naruto.

Invece in Two Blue Vortex, anche se Sasuke non ha nessuna sete di vendetta da soddisfare, si ritrova contro la sua volontà ad agire come nemico da battere.

Il tutto è causato dal’Albero della Vita, da tempo legato agli Otsutsuki. Questo infatti, con le sue radici, ha la capacità di sottrarre il chakra da un mondo e collocarlo nel Frutto Divino. Mangiare il suddetto frutto aiuterebbe gli Otsutsuki a ottenere l’immortalità, ma nelle pagine del quarto capitolo di Two Blue Vortex si è verificata una svolta. L’albero è apparentemente diventato senziente e ha assorbito quattro personaggi per ricreare dei ninja a loro verosimili. Uno di questi è proprio simile a Sasuke Uchiha.

Finora, si è scoperto che Sasuke e lo scagnozzo di Code, Bug, sono servitori dell’Albero della Vita, con i loro corpi originali intrappolati nelle sue radici. Insieme ad altri due villain misteriosi, Boruto deve affrontare questi temibili nemici.

Fonte – Comicbook