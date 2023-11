Ancora record per One Piece: RED

One Piece: RED supera Harry Potter e la Pietra Filosofale, diventando il sesto film con più incassi di sempre in Giappone

One Piece: RED con la sua seconda proiezione sta scalando le classifiche storiche del cinema giapponese, posizionandosi sempre più in alto all’interno dei lungometraggi con più incassi di sempre. Dopo aver scavalcato alcune pellicole animate dello Studio Ghibli, il film della Toei ha superato anche Harry Potter e la Pietra Filosofale, inserendosi al sesto posto all’interno della top 10 dei film più visti di sempre in Giappone.

Con la proiezione “bis” chiusasi questo week end, One Piece RED ha guadagnato un totale di 20,33 miliardi di yen (circa 137 milioni di dollari) in Giappone, tra la sua apertura il 6 agosto 2022 e quella “bis” appunto. Ha superato Harry Potter e la Pietra Filosofale ed è ora il sesto film con i guadagni più alti di tutti i tempi in Giappone, mantenendosi alla quarta posizione per quanto riguarda la lista degli anime con i guadagni più alti in Giappone.

RED guadagnato un totale di circa 620 milioni di yen (circa 4,18 milioni di dollari) dalle proiezioni dei bis iniziate il 20 ottobre, staccando un totale di 14,74 milioni di biglietti. Come leggiamo su ANN la seconda proiezione si è classificata al primo posto nel suo primo fine settimana e ha venduto 122.000 biglietti per guadagnare 159.197.710 yen (circa 1,06 milioni di dollari) nei primi tre giorni: non occorre dire che il suddetto è il lungometraggio più redditizio del franchise.

One Piece: Red supera Harry Potter e la Pietra Filosofale, diventando il sesto film con più incassi di sempre in Giappone

Come anticipato One Piece: Red ha anche superato Il Castello Errante di Hawl e Principessa Mononoke, diventando il quarto film anime con più incassi di sempre in Giappone, insieme a Jujutsu Kaisen 0 e Demon Sayer: Mugen Train. Fatto sta che film del genere rimangono per mesi interi in Giappone e come per One Piece vengono anche distribuiti due volte.

Fonte Anime News Network