Boruto: Two Blue Vortex rivela il nuovo maestro di Boruto

Boruto è tornato con la seconda parte del manga introducendo alcune novità interessanti. Uno di questi lo si nota nel tutolo, che non vede più “Naruto Next Generations“. Come tutti i ninja, sia Naruto che suo figlio hanno avuto dei maestri. E quando il Settimo Hokage era giovane ne ha avuti almeno tre, e ora anche Boruto sta seguendo lo stesso tipo di percorso. Da quando il giovane Uzumaki ha debuttato, ha lavorato con personaggi come Konohamaru e Sasuke. E con il presente articolo vogliamo riportare il nome e l’identità del nuovo maestro di Boruto, dopo il rilascio del quarto capitolo del manga.

Durante il time-skip, il figlio di Naruto ha potuto contare su Sasuke, ma dopo gli ultimi sviluppi possiamo rivelare il suo nuovo sensei. Si tratta di Kashin Koji, un clone di Jiraiya creato da Amado. I momenti finali del capitolo 4 di Two Blue Vortex ha confermato uno degli aggiornamenti più chiacchierati tra i fan.

L’aggiornamento è arrivato alla fine del capitolo quando Boruto è riuscito a sfuggire al pericolo del Bijuu a dieci code. Nonostante il suo avvertimento a Code, la bestia è diventata consapevole di sé e ha iniziato a prendere il controllo dei suoi poteri divini per clonare le persone intrappolate nelle sue radici. A quanto pare, Sasuke è una di quelle anime intrappolate, e ora Kashin ha preso il posto del fratello di Itachi prendendo Boruto sotto la sua ala.

Ovviamente questo aggiornamento potrebbe non sorprendere diversi fan di Naruto, mentre altri speravano di vedere i due insieme da anni. Ma c’erano buone probabilità di vederli insieme e soprattutto di rivedere Kashin, perché in un capitolo precedente il clone di Jiraya aveva evocare un rospo. E questo dettaglio ha anticipato il suo ritorno. Dopotutto, il ninja è un clone genetico di Jiraiya e ha senso che abbia poteri simili a quelli del sannin morto nello scontro contro Pain. Dopo aver disertato l’organizzazione Kara, nessuno sapeva che fine avesse fatto Kashin, ma ora sappiamo che guaraderà le spalle di Boruto. Quindi è come se ora padre e figlio condividessero lo stesso maestro, ossia Jiraiya.

