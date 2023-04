Boruto: una teoria spiega come Sasuke potrebbe uscire dall’illusione di Ada

Nel corso dei decenni la serie di successo di Masashi Kishimoto ha ricevuto tantissime teorie e lo stesso vale per Boruto. Il sequel infatti porta avanti questa sorta di brainstorming da parte dei fan che meritano di essere analizzate. Boruto: Naruto Next Generations ha suscitato infatti diverse teorie sin dal suo debutto, e con il presente articolo ne analizzeremo una che spiega come Sasuke potrebbe uscire dall’illusione di Ada.

Tutto parte da Kawaki, che, intenzionato a eliminare Boruto e Momoshiki, si è prima preoccupato di confinare in un’altra dimensione sia Naruto che Hinata. Le reazioni del Villaggio della Foglia, a seguito della scomparsa dell’Hokage si sono sentite, ma Kawaki era pronto a girare la situazione a suo favore. Infatti, grazie al potere di Ada ha cambiato la realtà. Più precisamente, ora Boruto è diventato il nemico, mentre Kawaki è, per l’intero villaggio, l’eroe e il vero figlio di Naruto. Al momento anche Sasuke è intrappolato in questa illusione, ma secondo questa teoria Boruto avrà Sasuke dalla sua parte.

Sarada è l’unica a non aver subito l’influenza del potere di Ada, che è determinata a far tornare in sé suo padre. Infatti questa situazione ha avuto un impatto emotivo traumatico in lei, che l’ha spinta a risvegliare in Mangekyo Sharingan. Qualora, però, Sarada non dovesse riuscire a riportare suo padre alla realtà, potrebbe farlo il copri fronte di Boruto!

Dopotutto, il copri fronte di Boruto non è uno qualsiasi, dato che in passato apparteneva a Sasuke. Quindi il rivale di Naruto la riconoscerebbe di certo. Sasuke ha donato a Boruto la sua fascia con il taglio orizzontale, quando Isshiki è arrivato al Villaggio della Foglia. Quando Naruto è intervenuto, Boruto si è preparato a unirsi al combattimento e Sasuke ha prestato la sua fascia al suo allievo in segno di riconoscimento.

Grazie al flash forward, che condurrà all’atteso salto temporale, sappiamo che Boruto ha ancora quella fascia. Quindi il copri fronte potrà essere la chiave di svolta per Sasuke. Il ninja del clan Uchiha non regalerebbe mai una reliquia del suo passato a qualcun altro se non fossero vicini.

Questo sviluppo potrebbe verificarsi davvero, con Boruto che al momento ha tutti contro, tranne Sarada. Il salto temporale è sempre più vicino, ma i fan potranno vederlo solo dopo la lunga pausa di quattro mesi del manga per la preparazione del nuovo arco.

