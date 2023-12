Jujutsu Kaisen: svelata l’anticipazione dell’episodio 23

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen sta per giungere alla conclusione con l’ultimo episodio in arrivo questa settimana. Dopo una serie di episodi ricchi di colpi di scena inaspettati, con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione dell’episodio finale dell’arco dell’incidente di Shibuya. In cima al presente articolo è possibile dare un’occhiata a quello che accadrà nel prossimo episodio. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha debuttato quest’estate sul piccolo schermo con gli episodi raccolti in due archi narrativi. Il primo era incentrato sul passato di Satoru Gojo e Suguru Geto prima degli eventi visti nel film Jujutsu Kaisen 0, e il secondo ha mostrato agli spettatori tutte le vicende sanguinose e incredibili dell’incidente di Shibuya.

Jujutsu Kaisen deve ancora annunciare se la serie tornerà o meno con una nuova stagione in futuro. Ma prima di vedere se l’anime continuerà o meno, i fan voglio scoprire come si concluderà questa attualmente in corso. L’episodio precedente si è concluso con Yuki Tsukumo unirsi alla lotta contro il falso Geto, e al momento non è chiaro come finirà il combattimento. Ma grazie a questa clip che anticipa il contenuto del prossimo episodio, i fan possono dare il primo sguardo al finale della seconda stagione.

L’episodio 23 di Jujutsu Kaisen si intitola “L’incidente di Shibuya — La chiusura della Soglia” e uscirà giovedì 28 dicembre su Crunchyroll e sarà disponibile sottotitolato in italiano. Gli eventi di questa seconda stagione sono ambientati nella notte di Halloween, quindi il 31 ottobre. Ad un tratto cala un sipario misterioso attorno alla stazione di Shibuya, che è molto trafficata nel giorno di Halloween.

Da questo punto in poi si verifica una vera e propria strage. Infatti un gran numero di civili sono intrappolati e messi in pericolo da tante maledizioni. Così, poiché in grande pericolo, i civili iniziano a chiedere di Satoru Gojo. Per ridurre al minimo i danni, Gojo si precipita lì da solo senza nessun supporto. Ma lo stregone più forte di sempre non fa altro che cadere dritto nella trappola di Geto. Insieme a quest’ultimo ci sono Mahito e altre maledizioni pericolose che preparano una trappola per Gojo. Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e molti altri aspettano fuori da questo velo, poco prima di andare incontro ad un destino nefasto.

