Jujutsu Kaisen: svelata l’anticipazione del finale dell’anime

Ormai ci siamo. La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen sta per concludersi in quanto manca solo un episodio. L’arco dell’incidente di Shibuya ha coinvolto in modo particolarmente intenso sia i protagonisti che i villain, che allo stesso modo hanno fatto i conti con un destino macabro. Per quanto riguarda il finale di stagione, questo mostrerà ancora diverse grandi sorprese per concludere la seconda stagione. L’ultimo episodio è previsto per il 29 dicembre, e questo sancirà la chiusura di un 2023 stellare per l’anime di Jujutsu Kaisen. Al momento Yuji e i suoi compagni tentano di liberare Satoru Gojo, ma per farlo devono superare un grosso ostacolo di nome Suguru Geto.

Il penultimo episodio dell’Arco dell’Incidente di Shibuya ha rivelato alcune importanti rivelazioni per diversi personaggi disegnati da Gege Akutami. Infatti l’episodio più recente ha rivelato la vera identità di Geto. Il migliore amico di Gojo infatti è morto e quello che si vede altro non è che il contenitore di uno stregone pericoloso di nome Noritoshi Kamo. Parliamo di un uomo considerato tra i più malvagi del mondo. Grazie a questo l’episodio 22 ha rivelato che Choso è in realtà il fratello di Yuji Itadori, poiché i due sono apparentemente generati da Kamo, che si sposta da un corpo all’altro da decenni. Anche se Geto è ancora a piede libero e Gojo è ancora nel Regno della Prigione, con il presente articolo riportiamo un’anticipazione del finale di stagione.

L’episodio 23 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen sarà l’ultimo e andrà in onda la prossima settimana. Al momento, Studio MAPPA deve ancora confermare se ci sarà una terza stagione o meno. Ma, considerando la popolarità del franchise, sarà solo questione di tempo prima che arrivi un aggiornamento di conferma. Anche se non ci sono informazioni o rumors a riguardo, i fan potrebbero aspettarsi almeno altre due stagioni se l’adattamento anime rimarrà fedele al materiale originale o se MAPPA non deciderà di realizzare un film.

MAPPA ha parecchi progetti davanti a sé, anche con Jujutsu Kaisen che sta concludendo la sua seconda stagione. Al Jump Festa di quest’anno, lo studio ha annunciato che presenterà per la prima volta Chainsaw Man sul grande schermo con il primo lungometraggio. Si intitolerà Chainsaw Man – Il Film: L’arco di Reze. Lo studio ha anche in programma di pubblicare la seconda stagione di Hell’s Paradise e l’anime originale Bucchigiri.

Fonte – Comicbook