Chainsaw Man: annunciato il film anime sull’arco di Reze!

Chainsaw Man ha conquistato il mondo verso la fine del 2022 con il suo grande debutto sul piccolo schermo con la prima stagione dell’anime. E con il presente articolo vogliamo riportare che Chainsaw Man proseguirà la sua serie anime con un nuovo film annunciato durante il Jump Festa ed è attualmente in lavorazione.

Il manga shonen scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto era già un grande successo tra i fan prima ancora che fosse annunciato un adattamento anime. E per questo l’attesa per il debutto della prima stagione lo ha reso l’anime più atteso del 2022. La prima stagione ha davvero soddisfatto ogni aspettativa dei fan, e adesso torneranno in quanto Chiansaw Man tornerà con un nuovo progetto anime.

Ricordiamo che la prima stagione della serie si è conclusa con 12 episodi, e c’è ancora tanto da scoprire sulle avventure di Denji, che proseguono nel manga. E oltre a scoprire che la serie anime di Chinsaw Man proseguirà, si scopre sorprendentemente che l’anime continuerà con un nuovo film piuttosto che con una seconda stagione come molti fan si sarebbero aspettati. E questo film si incentrerà sull’arco di Reze e si intitolerà Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc. L’annuncio arriva con il primo trailer visibile in cima al presente articolo.

Al momento ci sono pochi dettagli sul film Chainsaw Man, ma l’arco narrativo di Bomb Girl (Ragazza Bomba) va dai capitoli 40 al 52 del manga. Se i combattimenti e i personaggi introdotti in questa prima stagione fossero memorabili, le cose diventeranno molto più incredibili da questo momento in poi. Infatti Denji inizierà a incrociare tutti i nuovi tipi di diavoli e coloro che lavorano insieme a loro.

Il manga scritto e disegnato da Fujimoto si trova nel suo secondo arco narrativo. E ha debuttato prima su Weekly Shonen Jump fino al 2018 per poi riprendere la serializzazione nel 2022 su Shōnen Jump+. Le vicende ruotano attorno a Denji, un ragazzino che lavora come cacciatore di diavoli con il suo inseparabile Pochita. Viveva in condizioni di estrema povertà, mentre cercava di ripagare i debiti del padre alla Yakuza. Ma un giorno cade in trappola e perde la vita brutalmente ucciso. Ma prima di morire stringe un patto con Pochita, resuscitando come l’Uomo Motosega.

