Dragon Ball: Yusuke Murata ridisegna la cover 12 per i 40 anni della serie

Dragon Ball è ormai prossimo a celebrare il 40° anniversario della serie manga scritta e disegnata da Akira Toriyama. E con il presente articolo vogliamo riportare che un mangaka molto amato tra i fan ha preso parte al progetto Dragon Ball Super Gallery, interpretando secondo il suo stile la cover 12 del manga. Stiamo parlando di Yusuke Murata, il mangaka he si occupa dei disegni di One-Punch Man e Eyeshield 21.

Il manga nato dalla mente di Akira Toriyama ha fatto il suo primo storico debutto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1984. E Shueisha ha diversi programmi molto importanti e imperdibili per tutti i fan per questo grande anniversario. Uno di questi è proprio una mostra d’arte speciale, che coinvolgerà molti altri famosi mangaka di Shueisha.

Con l’arrivo del 40° anniversario di Dragon Ball nel 2024, Shueisha lancerà una speciale mostra d’arte. Questa prevede l’esibizione di tutte le 40 cover del manga realizzate da altri mangaka di Shonen Jump. E in precedenza abbiamo riportato molti nomi importanti come Gege Akutami, il mangaka di dJujutsu Kaisen, Yuki Tabata (Black Clover), Sui Ishida (Tokyo Ghoul) e altri. Tutti lo ro hanno scelto una cover a loro piacimento per poi ridisegnare il contenuto secondo il loro stile. E adesso riportiamo che Yusuke Murata si è unito alle celebrazione con la sua versione della cover 12.

DRAGON BALL Volume 12 by Yusuke Murata (Eyeshield 21).

This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/3XC2n7xfro

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 26, 2023