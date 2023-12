Boruto: Two Blue Vortex: il capitolo 5 svela una riunione attesa

Boruto: Two Blue Vortex è tornato con un nuovo capitolo questa settimana, e per il giovane Uzumaki la strada è ancora tortuosa. Infatti ricordiamo che ora tutto il Villaggio della Foglia lo considera come il nemico da eliminare e conta pochissimi alleati dalla sua parte. Ma tutto questo fa parte del piano di Kawaki, che ha potuto attuare grazie al potere di Ada. Nel quinto capitolo del sequel di Naruto, vediamo ulteriori rivelazioni riguardanti le nuove minacce nel mondo dei ninja. Ma con il presente articolo vogliamo riportare soprattutto che l’ultimo capitolo ha rivelato un riunione molto attesa. Stiamo parlando dei due membri del Team 7, che hanno avuto l’opportunità di riunirsi per la prima volta dopo molto tempo.

Prima del salto temporale, che ha sancito l’inizio di Two Blue Vortex, Ada ha lanciato una particolare illusione che ha fatto sì che Konoha credesse che Boruto fosse responsabile della morte apparente dei suoi genitori. Sebbene Naruto e Hinata siano in realtà intrappolati in uno stato simile al limbo a causa di Kawaki, nessuno conosce le condizioni del Settimo e di Hinata. Ma oltre a credere che Boruto sia responsabile della loro morte, pensano anche che non sia Boruto il figlio biologico del Settimo, bensì Kawaki. Ma pare che Sarada sia l’unica a essere ancora in sé.

In seguito il manga ha rivelato nuovi villain, tra cui la copia di Sasuke. Infatti il fratello di Itachi si trova intrappolato nell’Albero Divino. E nelle pagine finali del capitolo 5, possiamo vedere Boruto e Sarada finalmente riunirsi dopo tanto tempo. Infatti il figlio di Naruto è stato assente per almeno 3 anni dal Villaggio della Foglia. Sarada infatti rimprovera Boruto per essere stato lontano così tanto tempo, ma rimane un fedele alleato del figlio del Settimo Hokage.

Dunque il nuovo capitolo conferma che Boruto e Sarada sono in buoni rapporti, ma lo stesso non si può dire per Mitsuki, la progenie di Orochimaru. In precedenza faceva parte del Team 7, ma adesso non desidera altro che eliminare Boruto.

