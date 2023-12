Gege Akutami su Jujutsu Kaisen: “Questo sarà probabilmente, l’ultimo Jump Festival in cui il manga è ancora in serializzazione”

Il grande evento Jump Festa ’24, svoltosi lo scorso sabato ha svelato che il manga Jujutsu Kaisen, ideato da Gege Akutami, sta per raggiungere un totale di 90 milioni di copie in circolazione, considerando le copie non ancora vendute. Tale dato si riferisce al prossimo rilascio del 25° volume del manga, fissato per il 4 gennaio. Da sei mesi a questa parte, periodo in cui ha debuttato la seconda stagione dell’anime, il manga ha visto incrementare la sua circolazione di ulteriori 10 milioni di copie.

Parallelamente, è stata annunciata la programmazione di una mostra dedicata al manga che si terrà a Tokyo nell’estate del 2024. In un commento condiviso col pubblico l’autore Gege Akutami ha condiviso: “Questo sarà probabilmente, o quasi sicuramente, l’ultimo Jump Festa in cui Jujutsu Kaisen è ancora in serializzazione,” suggerendo che il manga giungerà alla sua conclusione entro il prossimo anno.

Precedentemente, in un’intervista datata febbraio 2021, Akutami aveva avanzato l’ipotesi che il manga si sarebbe “probabilmente” concluso entro due anni, sebbene avesse espresso una certa incertezza al riguardo. Successivamente, al Jump Festa ’23 nel dicembre 2022, ha accennato: “Se mi accompagnate fino a un altro anno (probabilmente), sarò molto felice.”

Gege Akutami su Jujutsu Kaisen: “Questo sarà probabilmente, l’ultimo Jump Festival in cui il manga è ancora in serializzazione”

Il manga, varato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel marzo 2018, è stato oggetto della distribuzione in italiano da parte di Planet Manga. Shueisha rende il manga disponibile anche digitalmente tramite il suo servizio MANGA Plus, dove in inglese il pubblico può leggere in simulcast i nuovi capitoli.

L’anime televisivo ha fatto il suo debutto nell’ottobre 2020, composto da 24 episodi. Il film anime Jujutsu Kaisen 0 è stato distribuito in Giappone a dicembre 2021 e ha successivamente visto l’uscita con sottotitoli in italiano e doppiaggio italiano anche nelle sale nostrane il 9 giugno del 2022. La seconda stagione dell’anime è stata lanciata il 6 luglio, presentando un formato di trasmissione per due corsi (trimestri) consecutivi, pervadendo così un intero semestre.

Fonte Anime News Network