Jujutsu Kaisen: l’anime rivela un aggiornamento inaspettato su Nobara

L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen ha rilasciato episodi piuttosto brutali per i protagonisti amati dai fan. Durante i momenti più importanti dell’arco dell’incidente di Shibuya, il primo a dire addio a tutti i fan è stato Nanami, dopo aver subito un tipo di ustione molto grave per mano di Jogo. Nonostante questo riesce a sopravvivere ma è Mahito a togliergli la vita.

Dopo nanami è stato il turno di Nobara, o almeno così sembra. Lo stregone era la compagna di Yuji e Megumi, quindi sembrava un membro del trio che avrebbe guidato la serie shonen anche dopo i tragici eventi soprannaturali di Shibuya. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che l’episodio 20 di jujutsu Kaisen ha rivelato un aggiornamento piuttosto inaspettato su Nobara.

Yuji Itadori sta vivendo un momento traumatico in quanto ha assistito alla morte di due persone care a lui. Dopo aver vissuto in prima persona quello che è successo a Nobara, Yuji ha subito un crollo che lo ha portato a non reagire agli attacchi violenti di Mahito, che si è subito scatenato contro di lui con una serie di attacchi violenti.

A parte il danno fisico, Itadori sta avendo un esaurimento nervoso per tutti gli eventi sconvolgenti iniziati dall’enorme quantità di distruzione che Sukuna ha causato quando è stato liberato. Fortunatamente, il destino di Nobara potrebbe non essere così chiaro come immaginavano gli spettatori dell’anime.

Todo ha salvato Yuji nella lotta contro Mahito, ma lo studente Arata Nitta è riuscito a usare la sua tecnica maledetta in un modo unico. Assicurandosi di impedire che le ferite di Yuji peggiorassero, Nitta ha anche avuto la possibilità di fare lo stesso con le ferite di Nobara. Questo non è un segno che Nobara eviterà la morte, ma Arata assicura a Yuji che porterà il suo corpo fuori dal campo di battaglia per salvarle potenzialmente la vita.

L’arco dell’incidente di Shibuya non ha fatto altro che aumentare la posta in gioco per Yuji e il corpo studentesco della Jujutsu Tech. Mentre alla seconda stagione mancano solo pochi episodi prima del finale, l’adattamento anime ha abituato gli spettatori ad aspettarsi di tutto. Al momento non ci sono informazioni circa una terza stagione, ma sarà solo questione di tempo visto che Jujutsu Kaisen ha molto materiale del manga ancora da adattare.

