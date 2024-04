Naruto: Lionsgate parla del potenziale del live-action

Naruto rappresenta in assoluto non solo i manga Shonen ma il periodo d’oro in cui era serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump. Infatti sono pochissime le altre serie che sono si livelli del manga scritto e disegnato da Masashi Kishomoto. Da quando la serie ha debuttato, il Villaggio della Foglia è diventato un’icona.

L’anno scorso Naruto ha fatto il suo ritorno con la pubblicazione del One shot speciale si Minato disegnato da Kishomoto in persona. E adesso il progetto più attesi dai fan è il futuro live-action, al quale la Lionsgate sta lavorando. E sembra che la società di produzione sia fiduciosa per il futuro.

La confessione arriva dal CinemaCon di quest’anno, con la mostra teatrale che ha avuto luogo a Las Vegas, Nevada.

La Lionsgate ha affermato durante l’evento che Naruto offre infinite possibilità per i capitoli futuri. Purtroppo non ci sono dettagli concreti sul live-action al momento. Tuttavia è confermato che Destin Daniel Cretton supervisionerà l’adattamento live-action e co-scriverà la sceneggiatura.

Naturalmente, la rivelazione ha suscitato curiosità, già alimentata precendermente dal messaggio da Kishimoto stesso. Il mangaka di Naruto ha dato il suo pieno sostegno a Cretton, aggiungendo che il regista era la scelta perfetta per il lavoro.

“Quando ho sentito dell’attaccamento di Destin, è accaduto subito dopo aver visto un suo film d’azione di grande successo. E ho pensato che sarebbe stato il regista perfetto per Naruto. Dopo aver apprezzato gli altri suoi film e aver capito che il suo forte è creare drammi solidi tra le persone, mi sono convinto che non ci fosse nessun altro regista per Naruto” ha detto Kishomoto.

Masashi Kishomoto ha anche incontrato Destin, conoscendo un regista dalla mentalità aperta e disposto ad accogliere il suo contributo.

Attualmente parlare di una data di uscita del live-action è troppo presto visto che lo sviluppo è ancora in pieno corso. Ma questo progetto si unirà alla lunga lista di adattamenti live-action di Hollywood che vanno da Dragonball Evolution a Death Note e One Piece. Negli ultimi anni, aziende come Netflix hanno avuto maggiore successo nell’adattare gli anime coinvolgendo direttamente i mangaka delle rispettive serie. Quindi si spera che Cretton riesca a portare il live-action di Naruto agli stessi livelli di One Piece.

Fonte – Comicbook