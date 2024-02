Il live-action di Naruto si farà: annunciato il regista e lo staff

Naruto non ha certamente bisogno di presentazioni, per questo basta semplicemente dire che dopo One Piece e Yu Yu Hakusho, si farà ufficialmente anche il live-action sul ninja biondo!

Gli adattamenti live-action non sono una novità negli ultimi tempi. Basti pensare a Netflix che si è tuffato moltissimo in franchise tra cui One Piece, Avatar: The Last Airbender e Yu Yu Hakusho. Ma è chiaro che il mondo si ferma un attimo nell’apprendere non solo della conferma di un adattamento live-action di Naruto, ma anche della conferma del regista. E si tratta del regista Destin Daniel Cretton, famoso per aver diretto il film intitolato Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Sarà lui l’uomo che si occuperà di questa nuovissima interpretazione di Konoha e del mondo dei ninja per Lionsgate.

Cretton non si occuperà solo della regia del live-action di Naruto, ma produrrà e scriverà anche il nuovo viaggio nel franchise. Insieme al regista di Shang-Chi ci sarà il produttore Jeyun Munford, poiché il team farà parte di Arad Productions, composta da creatori di Hollywood come Avi Ara, Ari Arad ed Emmy Yu.

Masashi Kishimoto ha anche lasciato le prime dichiarazioni sul progetto live-action: “Quando ho saputo di Destin, avevo da poco visto un suo film d’azione di successo, e ho pensato che sarebbe stato il regista perfetto per Naruto. Dopo aver apprezzato i suoi altri film ho compreso che il suo punto di forza è quello di creare drammi solidi sulle persone. Quindi mi sono convinto che il regista per Naruto non poteva che essere lui. Incontrando Destin, ho anche scoperto che è un regista dalla mentalità aperta, disposto ad accogliere il mio contributo e abbiamo sentito che saremmo stati in grado di collaborare insieme nel processo di produzione.”

Il presidente del Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, ha invece dichiarato che questo manga iconico è amato da milioni di fan in tutto il mondo. E Destin ha fornito una visione per il film che secondo il presidente entusiasmerà non solo quella massiccia fanbase ma anche i nuovi curiosi. Avi e Fogelson hanno già avuto il piacere di lavorare insieme e sa che collaborare con Destin e il team di Naruto significa essere in mani straordinarie.

