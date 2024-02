Ecco i nuovi Ultimates del nuovo Ultimate Universe

Dopo il lancio di serie di successo come Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther e Ultimate X-Men, a giugno arriva l’attesissimo nuovo titolo del nuovo Universo Ultimate della Marvel: The Ultimates!

Direttamente dalle fondamenta della nuova linea Ultimate – lo speciale Ultimate Universe di Jonathan Hickman e Stefano Caselli – Ultimates sarà scritta come preannunciato da Deniz Camp, noto per il suo lavoro riflessivo e socialmente rilevante su titoli come Children of the Vault e 20th Century Men, e disegnata dalla superstar Juan Frigeri, noto per il suo acclamato lavoro su Invincible Iron Man. La serie introdurrà la nuovissima squadra di supereroi che darà il via al prossimo capitolo di storie coraggiose all’interno del nuovo Universo Ultimate.

Mesi fa, Tony Stark ha inviato a Peter Parker un ragno radioattivo per rimetterlo sulla strada per diventare Spider-Man. Da allora, Iron Lad (Stark), Capitan America, Destino, Thor e Sif hanno iniziato a fare lo stesso per altri eroi perduti, costruendo una rete di superpoteri affamati di cambiamento… Ora, devono unirsi per distruggere il Consiglio dei Creatori e riportare la libertà e il libero arbitrio in un mondo governato dall’ombra!

Deniz Camp, uno degli autori maggiormente in ascesa nel panorama USA, ha dichiarato:

“La nuova linea Ultimates è l’evento di fumetti di supereroi più emozionante degli ultimi anni, ed è soverchiante farne parte! Stiamo reinventando questi personaggi e archetipi classici per essere sorprendenti e vitali come quando sono stati introdotti per la prima volta. I nostri nuovi Ultimates sono un’evoluzione non solo degli Avengers, ma dell’intero concetto di squadra di supereroi; dal grandioso e operistico al piccolo e personale, The Ultimates sarà come nessun altro fumetto degli Avengers o degli Ultimates! Questa è la nostra ambizione, comunque; sintonizzatevi per scoprire se ci riusciremo. A titolo personale, la mia prima grande occasione nel mondo dei fumetti è stata la vittoria al concorso per talenti Millarworld, quindi c’è una strana e dolce simmetria nell’affrontare il titolo di cui Mark Millar e Bryan Hitch sono stati i pionieri oltre 20 anni fa. Stiamo facendo tutto il possibile per essere all’altezza del nome Ultimates e dell’alto livello stabilito da Jonathan, Marco [Checchetto] e da tutti i team creativi di Ultimate finora!”