Il ritorno di Scarlet Witch a giugno

Dopo la conclusione della miniserie celebrativa dell’anniversario Scarlet Witch & Quicksilver, l’acclamata serie regolare Scarlet Witch di Steve Orlando fa il suo ritorno e più incantata che mai! Ad affiancare Orlando in questo nuovo, esplosivo capitolo della storia di Scarlet Witch sarà l’artista Jacopo Camagni, noto per aver rappresentato le impressionanti imprese dei mutanti in X-Men Red.

Una delle più grandi superstar della Marvel, la nuova serie di Wanda darà alla sua affezionata fanbase tutta la magia del caos possibile! Sviluppando ulteriormente l’emozionante status quo introdotto nella sua precedente run, il ruolo di Scarlet Witch come eroe degli indifesi continua… ma la magia ha sempre delle conseguenze. Scoprite tutto ciò che rende Scarlet Witch la maga più temuta dell’Universo Marvel mentre difende la sua nuova vocazione da minacce mistiche vecchie e nuove!

Scarlet Witch si è ritagliata un rifugio nel nord di New York, ma tutto sta per andare in fiamme. La ritrovata pace di Wanda ha attirato l’ira di una forza primordiale mai affrontata prima, che non si fermerà finché non avrà raso al suolo il mondo di Wanda. È uno scontro tra titani: Wanda e i suoi alleati combattono per tutto ciò che le è caro! Cosa succede quando una forza inarrestabile incontra la fine di tutte le cose? Quando il puro caos incontra la pura distruzione? Wanda sta per scoprirlo, se riuscirà a sopravvivere abbastanza a lungo.

Ecco le dichiarazioni di Steve Orlando all’annuncio della nuova serie:

“La notizia è uscita e non potrei essere più eccitato! Scarlet Witch è stato un lavoro da sogno, e fare ritorno a lei ancora una volta e continuare le avventure di Wanda è qualcosa a cui non potrei mai dire di no. E Wanda continuerà a salire! Porteremo la narrazione da blockbuster di Scarlet Witch & Quicksilver nel viaggio personale e mirato che Wanda ha iniziato in Darkhold e Scarlet Witch. E chi la ostacola? Solo una delle entità più potenti e drammatiche della Marvel, intenzionata a distruggere tutto ciò che Wanda rappresenta”.