Darcy Lewis fa il suo esordio sui fumetti nella nuova serie di Scarlet Witch

Nella nuova serie di Scarlet Witch in uscita a gennaio negli Stati Uniti farà il suo esordio cartaceo un personaggio ideato per il Marvel Cinematic Universe, ovvero Darcy Lewis.

L’ex assistente della dottoressa Jane Foster, interpretata dall’attrice Kat Dennings, ha fatto il suo debutto nel MCU come personaggio originale in Thor del 2011 ed è apparsa nuovamente in Thor: The Dark World del 2013. Dopo quasi 8 anni di assenza è tornata nel 2021 come dottoressa astrofisica in WandaVision su Disney+ e ha fatto anche un’apparizione a sorpresa in Thor: Love and Thunder di quest’anno, sostenendo l’amica Jane mentre si sottoponeva alla chemioterapia per combattere il cancro al quarto stadio.

Ora, 11 anni dopo la sua prima apparizione, si unirà a Phil Coulson come personaggio originale del MCU che è stato trasportato nell’Universo Marvel a fumetti. Ma non sarà in una serie con protagonisti Thor o Valchiria (Jane Foster). Al contrario, la Marvel punterà sulla sua apparizione in WandaVison e Darcy apparirà nella nuova serie regolare Scarlet Witch, che debutterà a gennaio ad opera dello scrittore Steve Orlando, della disegnatrice Sara Pichelli e del colorista Matt Wilson e di cui la Marvel ha da poco diffuso un trailer.

“Questa è la versione 616 del personaggio, che porta lo stesso punto di vista nella serie, ma si inserisce anche in ciò che sta accadendo con Scarlet Witch, con il lato magico dell’Universo Marvel”, ha dichiarato Orlando a Polygon.

E sembra che la Darcy in Scarlet Witch avrà un ruolo simile a quello della Darcy interpreteta da Kat Denning nel MCU, usando la sua arguzia e il suo sarcasmo per svolgere un ruolo di commentatore delle magiche vicende dei supereroi.

Say goodbye to darkness and hello to redemption. Get a special first look at Wanda’s new costume plus her team-up with Quicksilver and Darcy Lewis in ‘Scarlet Witch’ #1, on sale January 4. #MarvelComics https://t.co/pVQsG4gyCC pic.twitter.com/EdTrqkAqrK — Marvel Entertainment (@Marvel) November 16, 2022

“Darcy è lì per sottolineare con leggerezza le assurdità che amiamo dei fumetti, specialmente in un personaggio come Thor”, dice Orlando. “Wanda parla con disinvoltura di una vita assurda e strana, e per lei è normale. Ma se si guarda al suo albero genealogico e alle cose che fa, può sembrare piuttosto esoterico. Darcy dà essenzialmente voce al pubblico nello stesso modo in cui lo fa il personaggio di Kat Dennings”.

Secondo lo sceneggiatore, Darcy “frequenterà” un negozio di magia che debutta nella serie come nuovo luogo di lavoro di Wanda che la rende parte di una comunità quotidiana, aggiungendo quel senso di “mondo fuori dalla finestra” su cui è stata costruita la Marvel.