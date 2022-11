She-Hulk: Una Supereroina in Carriera | Recensione della nuova serie su Jen Walters

Tobia Brunello 2022-11-11T16:30:04+01:00 Autori: Rainbow Rowell, Rogé Antonio, Luca Maresca Formato: 17X26, 120pp., C., colori Prezzo: € 18,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 15/09/2022

Per essere un personaggio creato esclusivamente per mettere al sicuro un marchio She-Hulk, dal suo esordio nel 1980, è stata protagonista di un percorso particolarmente interessante nella sua vita editoriale.

Da semplice variazione sul tema di Hulk è stata poi trasformata da John Byrne in un personaggio glamour e protagonista di una serie comica e metanarrativa, in grado di rompere la quarta parete e rivolgersi direttamente al lettore.

Dan Slott ha quindi abbracciato il lato più paradossale della professione civile di Jen Walters, ovvero l’avvocato, sbizzarendosi in una serie incentrata sul funzionamento della legge in un universo popolato di superumani.

Entrambe queste visioni particolari del personaggio sono state alla base della fortunata serie TV rilasciata su Disney+, serie che ha portato la Marvel alla decisione di mettere in cantiere una nuova serie regolare dedicata a She-Hulk.

Affidata alla scrittrice di romanzi Rainbow Rowell (già autrice dell’ultima serie dei Runaways) e ai disegnatori Rogé Antonio e Luca Maresca questa serie, graziata anche dalle splendide cover di Jen Bartel, prende decisamente le distanze dalla classica serie di supereroi, pur sfruttando molto le connessioni presenti e passate di She-Hulk con il resto dell’Universo Marvel.

My cover for SHE-HULK #3, featuring Jack (of Hearts)! ☂️💚✨ pic.twitter.com/Dnk3tDFQjd — Jen Bartel (@heyjenbartel) December 23, 2021

Tornata alla sua vita “normale” dopo gli avvenimenti del ciclo War World She-Hulk visti in Avengers, Jen Walters riprende la sua carriera di avvocato, vivendo nuovamente nell’appartamento prestatole dall’amica Wasp, quando improvvisamente un vecchio compagno Avenger, a lungo creduto morto, fa irruzione nel suo soggiorno: il Fante di Cuori.

Al di là della trama supereroistica di fondo, la serie racconta il crescente rapporto tra Jen e Jack, due supereroi fin troppo soli che si ritrovano a dover affrontare un momento di passaggio e di ritorno ad una vita normale che li avvicina sempre di più.

Con dei tempi narrativi più vicini a quelli della commedia romantica che al normale fumetto Marvel, Rainbow Rowell ci fa entrare nella quotidianità di Jen e, prendendo spunto da eventi Marvel come Avengers: Divisi, riesce ad imbastire un racconto che si muove tra le pieghe del più vasto Marvel Universe, sfruttando gli eventi di altre serie come Fantastic Four o Iron Man, ma dalla dimensione più intima e contenuta, offrendo una rappresentazione più “rilassata” di molti personaggi e insistendo sulla sfera personale degli stessi.

Molto bravi nel lavorare sull’espressività dei personaggi sia Rogé Antonio che Luca Maresca (quest’ultimo forse più efficace nelle poche scene prettamente d’azione), anche se il comparto grafico non si distingue per picchi qualitativi particolari.

Il formato Marvel Collection è sempre alquanto curato, anche se costringe a spezzare in maniera abbastanza artificiosa una trama che non ha una vera e propria interruzione. La lettura mensile della serie aiuta a far crescere gradualmente il coinvolgimento emotivo verso i personaggi, mentre raccolta in volume la trama di fondo rischia di apparire un po’ inconcludente dovendo aspettare mesi per un volume successivo.