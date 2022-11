Sony e Prime Video insieme per le serie TV legate a Spider-Man: si parte con Silk

Sony ha finalizzato un accordo con Amazon Prime Video e MGM+ per la distribuzione di alcune serie TV in live action su Spider-Man e i personaggi collegati, tra cui Silk.

Queste serie saranno incentrate sull’universo di Spider-Man della Sony Pictures, che comprende oltre 900 personaggi. La prima serie sarà Silk: Spider Society, che ruota attorno ad una ragazza coreano-americana di nome Cindy Moon che viene morsa dallo stesso ragno di Peter Parker. La trama la vedrà scappare dalla prigione in cui è rinchiusa e cercare la sua famiglia, imparando a gestire le sue nuove capacità e diventando l’eroina noto come Silk.

Angela Kang sarà la showrunner di Silk: Spider Society, una serie che è stata sviluppata insieme ai produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse Phil Lord e Christopher Miller e ad Amy Pascal, tutti produttori esecutivi della nuova serie.

“Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller e la Sony, con la recente reimmaginazione live-action e animata del franchise di Spider-Man, hanno rappresentato una delle storie di supereroi più dinamiche del cinema”, ha dichiarato Jennifer Salke, a capo degli Amazon Studios. “Insieme alla visione creativa di Angela Kang, non potremmo essere più lieti di portare Silk: Spider Society ai nostri clienti MGM+ e Prime Video insieme a Sony”.

Non è chiaro se questo possa significare che anche altri personaggi dello Spider-Verse, apparsi nel MCU nell’ambito dell’accordo tra Sony e Marvel Studios, possano fare la loro comparsa – tra cui lo Spider-Man di Tom Holland. In precedenza, Holland ha parlato della possibilità di vedere più personaggi diversi dai fumetti di Spider-Man apparire nel MCU, indicando Silk come uno degli eroi che più gli piacerebbe vedere in un adattamento live-action. “Mi piacerebbe vedere Miles, mi piacerebbe vedere Silk”, ha detto Holland. “Penso che si potrebbe fare un film davvero bello su Jackpot”.

Cindy Moon, alias Silk, è stata creata da Dan Slott e Humberto Ramos. Ha fatto la sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man #4 del 2014 come compagna di classe di Peter Parker che viene morsa dallo stesso ragno radioattivo. A differenza di Peter, non ha la possibilità di usare i suoi poteri a fin di bene, ma viene rinchiusa in un bunker dal suo ex mentore, Ezekiel Sims, da cui viene liberata solo in età adulta dallo stesso Peter Parker, molto tempo dopo la morte di Ezekiel.