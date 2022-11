I Am Iron Man, la miniserie che festeggia i 60 anni di Tony Stark

Proprio mentre il titolo principale di Tony Stark, Invincible Iron Man, sta per essere rilanciato, a marzo la Marvel celebrerà i 60 anni dal debutto del Vendicatore corazzato nel 1963 dedicandogli un secondo titolo, I Am Iron Man, che esplora la sua storia con cinque nuove storie ambientate in diverse epoche di Iron Man.

La serie prende il nome, ovviamente, dalle iconiche battute di Robert Downey Jr in Iron Man del 2008 e in Avengers: Endgame.

The greatest battles in Iron Man history await in ‘I Am Iron Man’, a new comic series launching in March! 💥 Learn more: https://t.co/tMqTpXUCaK pic.twitter.com/Y2TljG0FpE — Iron Man (@Iron_Man) November 15, 2022

La serie limitata di cinque numeri sarà scritta da Murewa Ayodele e disegnata da Dotun Akande. I due hanno già lavorato insieme a diverse storie Marvel con Moon Knight e gli Avengers, e anche a una storia che con protagonistaa lo stesso Tony Stark in Iron Man #25 (#650 per la numerazione legacy) uscito il 16 novembre, l’ultimo numero dell’attuale volume della serie, che si rilancerà con Invincible Iron Man #1 il 14 dicembre e di cui è stato da poco rilasciato il trailer finale.

Per quanto riguarda le avventure in serbo in I Am Iron Man, l’annuncio della Marvel parla di “battaglie Kaiju sotto il mare, invasioni aliene nel deserto, una missione di salvataggio nello spazio” e altre “storie mai viste prima ambientate in epoche iconiche del vecchio Testa di Ferro – a partire dalla Silver Age e continuando attraverso le epoche classiche di Archie Goodwin, gli anni ’90, oggi e oltre!”.

“Iron Man è da anni il mio personaggio preferito in tutta la fiction. Ho amato il personaggio per così tanto tempo che avevo scritto una proposta per questa serie ancora prima che io e Dotun entrassimo nel mondo dei fumetti”, afferma Ayodele nell’annuncio della Marvel.

“Lavorare su un titolo di Iron Man – e su una serie per l’anniversario – è un sogno che si avvera”, ha aggiunto Akande.