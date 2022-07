Due autori che hanno segnato la storia di Spider-Man, Dan Slott e Mark Bagley, firmeranno la nuova serie del Tessiragnatele in partenza ad ottobre. Intitolata semplicemente SPIDER-MAN, sarà curiosamente la prima volta che Dan Slott e Mark Bagley lavoreranno insieme, nonostante i due abbiano firmato complessivamente circa 300 episodi dell’Arrampicamuri.

La nuova serie prenderà il via quando emergerà una minaccia che cambierà il destino di Peter Parker e di tutte le altre icone ragnesche come Spider-Woman, Ghost-Spider, Miles Morales, Silk e altri ancora, compresi i nuovi eroi che debutteranno in EDGE OF SPIDER-VERSE. La serie si ricollega direttamente agli eventi della serie AMAZING SPIDER-MAN di Zeb Wells e John Romita Jr. e riprende elementi della trama come il nuovo costume di Spidey (che esordirà in Amazing Spider-Man #7 di agosto) e il suo misterioso legame con Norman Osborn!

Morlun è tornato e non è solo. Alleato con uno degli esseri più potenti conosciuti nello Spider-Verse, il più spaventoso Spider-Villain di tutti i tempi sta facendo il suo gioco più grande e nessun Ragno è al sicuro. Soprattutto il Ragno Prescelto, Peter Parker. Con Peter che lavora per Norman Osborn e usa un aliante… se la caverà?

Ecco cosa ha dichiarato Dan Slott sul suo grande ritorno a Spider-Man e sul suo primo lavoro insieme a Mark Bagley:

“Come ci si sente a scrivere di nuovo Spider-Man? Come se fossi a casa. Come se non ci fosse nessun altro posto dove vorrei essere. Come ci si sente a lavorarci con Mark Bagley, una delle più grandi icone di Spidey di tutti i tempi? Onorato, eccitato e inarrestabile! Mark e io siamo due ragazzi che vivono per raccontare storie di Spider-Man. Se ci tagliate, sanguiniamo Spider-Man. E ora la Marvel ha affidato a noi due il compito di riportare in auge la testata mensile – senza aggettivi – SPIDER-MAN!

Non vi deluderemo. Faremo grandi cose in ogni numero! E la prima cosa che faremo, fin da subito, è il fumetto dello Spider-Verse per mettere fine a tutti i fumetti dello Spider-Verse!

“THE END OF THE SPIDER-VERSE” vedrà Peter, Miles e i vostri personaggi preferiti delle precedenti storie dello Spider-Verse, insieme a tutti i nuovi personaggi dell’imminente mini EDGE OF SPIDER-VERSE, sbattere tutti insieme e portare l’intera saga dello SPIDER-VERSE a una chiusura infuocata! Ci sarà tanta azione, tante sorprese, ma soprattutto tanto cuore! Anche se questa storia sarà epica, avrà anche un effetto profondo su Peter Parker. Non vorrete perdervela!”.