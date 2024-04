Fairy Tail: 100 Years Quest: svelati i design ufficiali dei personaggi

Fairy Tail è tra le serie shonen più rappresentative del genere, nonché tra quelle di maggior successo. Basti infatti pensare che il manga scritto e disegnato da Hiro Mashima ha venduto oltre 60 milioni di copie nei suoi oltre 10 anni di serializzazione. Secondo la classifica stilata dal sito Oricon, Fairy Tail è stato l’ottavo manga più venduto in Giappone nel 2009, il quarto sia nel 2010 che nel 2011 e il quinto nel 2012.

E adesso sta tornare alla ribalta sul piccolo schermo. Sono passati alcuni anni da quando la serie è tornata con un nuovo anime, ma le cose cambieranno a breve. Infatti, la serie anime del sequel Fairy Tail: 100 Years Quest ha condiviso i primi design ufficiali dei personaggi.

【Character Visuals】

FAIRY TAIL: 100 YEARS QUEST

L’aggiornamento in questione arriva direttamente dallo studio di animazione giapponese J.C. Staff, che supervisiona il ritorno di Fairy Tail. Sono stati rilasciati due promo per Fairy Tail: 100 Years Quest. Uno di questi mette in risalto i protagonisti della serie sequel insieme ai rispettivi doppiatori. Invece l’altro offre maggiori dettagli sui personaggi principali.

Come si può immaginare, i fan di Fairy Tail non vedono l’ora di rivedere la serie sul piccolo schermo. Dopotutto, la serie si è conclusa nel 2019 con la sua terza e ultima serie anime. Questo finale è arrivato anni dopo che A-1 Pictures aveva adattato per la prima volta la serie nel 2009. Molti fan speravano in un ritorno vista la serializzazione del sequel, e J.C. Staff sta lavorando con il mangaka, Hiro Mashima, per realizzarlo.

Fairy Tail: 100 Years Quest ha debuttato nel 2018. Mashima supervisiona la storia del sequel mentre Atsuo Ueda si occupa dei disegni. Con più di 17 volumi a disposizione, il sequel in questione è diventato un successo a sé stante poiché segue le vicende del gruppo di Natsu in una missione pericolosa. Il gruppo si dirige nel continente Guilitina per sigillare i Cinque Dei Draghi, ma la squadra di Natsu scopre che dietro la ricerca c’è molto più di quanto avessero mai immaginato.

Dopo aver superato le minacce di Acnologia e Zeref, Fairy Tail è più forte ed energico che mai. E Natsu, insieme a Lucy, Happy, Erza e tutta la gilda, sono partiti per la quest dei 100 anni. Quindi per loro e i membri rimasti alla gilda si preannunciano nuove avventure all’orizzonte.

