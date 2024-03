Fairy Tail 100 Years Quest: nuovo trailer e periodo di uscita dell’anime

Fairy Tail è una serie shonen che ha riscosso un successo molto importante durante il suo periodo di serializzazione e presto i fan potranno tornare a guardare la serie sul piccolo schermo. Qualche tempo fa infatti, la serie ha confermato che sarebbe tornata sul piccolo schermo con Fairy Tail: 100 Years Quest. Dopo anni di pubblicazione, il manga sequel ha finalmente ricevuto l’adattamento anime e un nuovo aggiornamento ha rivelato il periodo di uscita ufficiale.

L’aggiornamento arriva da Shonen Magazine, che attraverso un nuovo breve trailer, visibile in cima al presente articolo, mostra alcuni nuovi dettagli del sequel di Fairy Tail. Soprattutto questo nuovo promo conferma che Fairy Tail: 100 Years Quest sarà presentato in anteprima a luglio. Quindi tutti i fan della serie creata da Hiro Mashima che non hanno letto il sequel, potranno tuffarsi in questa nuova avventura grazie all’anime prodotto da J.C. Staff.

Naturalmente, il lancio estivo sarebbe importante per Fairy Tail. Il manga principale è stato serializzato nell’agosto 2006 per poi concludersi a luglio del 2017. Non c’è voluto molto prima che il sequel di Hiro Mashima iniziasse. Con l’aiuto di Atsuo Ueda, 100 Years Quest ha debuttato a luglio del 2018 ed è ancora in corso. Ad oggi, sono stati pubblicati più di 16 volumi del manga e ora tutti gli occhi sono puntati sul ritorno dell’anime di Fairy Tail.

L’anime di successo è in streaming su Crunchyroll insieme al suo prequel Fairy Tail 0. Per quanto riguarda il manga, la prima parte del manga e il sequel in questione sono disponibili sull’app K Manga. Gli eventi di questo sequel si concentrano sempre su Natsu, Lucy, Happy, Erza e l’intera gilda. I nostri protagonisti sono tornati in azione perché hanno deciso di affrontare la “Ricerca dei 100 anni”. Si tratta di un lavoro che nessuno ha osato intraprendere fin dalla fondazione della gilda più antica. Una città misteriosa, uno spirito sconcertante, un nuovo terribile nemico e un nuovo continente da esplorare.

Fonte – Comicbook