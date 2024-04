Il primo trailer di Joker: Folie À Deux

Il primo teaser trailer di Joker: Folie à Deux è stato presentato al CinemaCon dal regista Todd Phillips in persona, che ha parlato anche dello sviluppo della pellicola, ricordando di aver parlato con Joaquin Phoenix della realizzazione di un sequel già mentre si trovavano sul set del primo Joker, e ha affrontato il tema del casting di Lady Gaga come Harley Quinn.

"Amavamo troppo il personaggio di Arthur, ma non volevamo rovinare il film [originale]… Abbiamo scelto Gaga perché è magica."



Nel trailer di Joker: Folie à Deux ritroviamo il personaggio di Arthur Fleck (Phoenix), rinchiuso in un ospedale psichiatrico dove fa la conoscenza di Harley Quinzel (Gaga), che a differenza delle classiche origini di Harley Quinn non è la sua psichiatra ma un altra paziente della struttura. Vediamo come tra i due nasca un amore malato, che si sviluppa anche attraverso elementi musicali, rappresentazioni teatrali fino a sfociare nel caos criminale che ha sempre contraddistinto la coppia nelle varie incarnazioni.

Todd Phillips è tornato a dirigere il sequel di Joker e la sceneggiatura è stata scritta da Phillips e Scott Silver. Oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, il film è interpretato anche da Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan e Ken Leung.

La musica è chiaramente una componente importante di Joker: Folie à Deux, anche se Phillips non vuole descrivere il film come un vero e proprio musical, nonostante alcune sequenze del trailer lo lascino presagire. Al CinemaCon ha dichiarato che: la musica è “un elemento essenziale” del film, perché “Arthur ha la musica dentro di sé“. Si era detto che il film sarebbe stato un musical jukebox con molte cover di canzoni famose, ma non è ancora chiaro quali canzoni saranno presenti nel film.

Il primo film, uscito nel 2019, è stato un immenso successo a sorpresa. È stato il primo film sconsigliato ai minori a incassare più di un miliardo di dollari al botteghino. Ha anche ottenuto un grande successo con diverse nomination agli Oscar, tra cui la vittoria di Phoenix come miglior attore. Sebbene il film sia stato sviluppato come film indipendente, l’incredibile successo di Joker ha portato allo sviluppo dei questo sequel, che arriverà nelle sale italiane il 2 ottobre 2024.