Joker: Joaquin Phoenix sta già leggendo il copione del sequel

Il regista Todd Phillips ha confermato ufficialmente che un sequel del film Joker con Joaquin Phoenix è in sviluppo per conto della Warner Bros.

In una serie di foto condivise su Instagram, Phillips ha rivelato non solo il titolo provvisorio del sequel del film originale del 2019 – Joker: Folie à Deux – ma che Joaquin Phoenix sta già leggendo la sceneggiatura. Scritto da Phillips e Scott Silver, Joker: Folie à Deux non ha una data di uscita. Il significato del titolo provvisorio, Folie à deux, è riferito ad un fenomeno in cui due o più individui, tipicamente familiari, sperimentano un disturbo mentale identico o simile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Todd Phillips (@toddphillips)

La notizia di un sequel di Joker arriva dopo che è stato riferito che dare il via libera a un sequel di Joker era una priorità per il nuovo CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav. Quando è uscito nelle sale nel 2019, Joker ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, diventando così il film DC con il maggior incasso di sempre. Destinato a fungere da storia delle origini del famigerato cattivo di Batman, Joker è ambientato in un universo autonomo pensato per essere completamente separato da film come Justice League di Zack Snyder e The Batman di Matt Reeves.

In un’intervista del 2019, Phillips ha affermato di essere aperto a un sequel di Joker, nonostante la sua intenzione che il film originale fosse una storia aperta e chiusa. “Quando un film fa 1 miliardo al botteghino ed è costato 60 milioni, ovviamente se ne parla”, ha detto Phillips. “Ma io e Joaquin non abbiamo davvero deciso. Siamo aperti. Voglio dire, mi piacerebbe lavorare con lui su qualsiasi cosa, francamente. Quindi chi lo sa? Ma dovrebbe avere una vera risonanza tematica come ha fatto questo, in definitiva riguardo al trauma infantile, la mancanza di amore e la perdita di empatia”.

Sebbene Joaquin Phoenix, che ha interpretato Arthur Fleck/Joker nel film, stia attualmente leggendo la sceneggiatura del sequel, in precedenza ha espresso dubbi sulla possibilità di un seguito di Joker. “Ci sono alcune cose che potremmo fare con questo ragazzo e potremmo [esplorare] ulteriormente”, ha detto. “Ma se lo faremo davvero? Non lo so.”

La notizia di un sequel di Joker arriva anche dopo che Zaslav aveva contattato Phillips nella speranza che il regista si assumesse la responsabilità di “consigliere” per la DC Films. Tuttavia, secondo fonti interne, mentre Zaslav e Phillips hanno un “rapporto”, Phillips “non è un esperto” dell’universo DC. Prima della fusione tra Warner Bros e Discovery, è stato riferito che Zaslav stava cercando “qualcuno che fungesse da zar creativo e strategico, un ruolo simile a quello che alla Marvel ha Kevin Feige”.