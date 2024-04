Death in the Family: Robin Lives! E se Jason Todd fosse sopravvissuto?

Dopo aver pubblicato la versione alternativa di Batman #428, in cui Jason Todd sopravvive all’attentato orchestrato da Joker, la DC pubblicherà una sorta di “What If” in quattro numeri, From the DC Vault: Death in the Family: Robin Lives!, in cui racconterà cosa succede all’ex-Robin durante e dopo la sua guarigione dopo essere stato quasi ucciso dal Principe Clown del Crimine.

Nel 1988, la DC ebbe l’idea rivoluzionaria di far decidere ai fan il destino dell’allora Robin Jason Todd attraverso un sondaggio telefonico. In origine, i fan decisero, per una manciata di voti, che Jason avrebbe pagato il prezzo più alto per mano del Joker.

Il finale alternativo in cui il Ragazzo Meraviglia sarebbe sopravvissuto era però stato comunque realizzato nell’attesa dei risultati, e nel dicembre del 2023 è stato pubblicato sotto forma di un facsimile dell’originale Batman #428, con un finale alternativo in cui Jason è sopravvissuto. Ora, per la prima volta, i lettori potranno assistere ai suoi piani di vendetta contro Joker per mano dello scrittore J.M. DeMatteis e dell’artista Rick Leonardi, il team creativo di From the DC Vault: Death in the Family: Robin Lives!, in uscita a luglio negli States e che vedrà il grande Mike Mignola firmare le variant cover.

Delighted to be returning to the Batverse and working with the great Rick Leonardi! https://t.co/SguM7OT9PG — J.M. DeMatteis (@JMDeMatteis) April 3, 2024

DeMatteis ha parlato così a proposito del continuare la classica storia di Starlin e Aparo:

“Continuare questa storia classica e controversa e seguire le orme di Jim Starlin e Jim Aparo, due creatori che ammiro molto, è stata una sfida e una gioia. Questa è una grande opportunità per raccontare una storia di grande azione, ma anche un’immersione molto profonda nella testa dei nostri personaggi principali, mentre ci chiediamo cosa sarebbe successo se Jason Todd fosse sopravvissuto al brutale attacco del Joker. E con un maestro come Rick Leonardi a dargli vita visivamente? Non potrei chiedere di meglio”.

Leonardi ha aggiunto:

“Spero che questa serie offra ai lettori uno sguardo sulla strada non percorsa; uno sguardo all’alternativa alle conseguenze originali di Batman #428. Dopo che la gente l’avrà letta, forse la scelta fatta all’epoca sembrerà giustificata, o forse vedremo che dopotutto è stata una scelta sbagliata”.