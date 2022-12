Joker Comic Edition: Recensione dell’edizione speciale del film

L'edizione limitata numerata celebra il film in attesa del sequel in arrivo nel 2024.

Contenuti speciali: • The Making Of: Dietro le quinte della creazione del film • Scene Alternative di Joaquin Phoenix • Prove Costume

Federico Vascotto 2022-12-08T12:04:17+01:00 Titolo originale: Joker Diretto da: Todd Phillips Video: Ultra HD 4K Dolby Vision Audio: 5.1 Dolby Digital: Italiano Inglese Francese Spagnolo Ungherese Dolby TrueHD Atmos: Inglese Francese Sottotitoli: Italiano NU Inglese NU Francese Spagnolo Olandese Danese Finlandese Norvegese Svedese Bulgaro Greco Ungherese Romeno Arabo Formato: Digipack Distribuzione: Warner Bros. Contenuti speciali: • The Making Of: Dietro le quinte della creazione del film • Scene Alternative di Joaquin Phoenix • Prove Costume

Dopo l’unboxing ecco la nostra recensione del nuovo titolo Warner Bros. e Panini Comics per la collana Comic Edition ovvero il Joker di Todd Phillips.

Joker del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain, ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

Il pluripremiato film di Todd Phillips oltre ad aver vinto il Leone d’Oro a Venezia si è accaparrato anche l’Oscar e il Golden Globe come miglior attore a Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora a Hildur Guðnadóttir. Il film avrà un sequel musicale Joker: Folie à deux in cui tornerà Phoenix con accanto la new entry Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

Il titolo deriva dall’omonimo disturbo psicotico condiviso nel quale un sintomo di psicosi (spesso una convinzione delirante, di tipo paranoica) viene trasmessa da un individuo all’altro, rendendola condivisa. Il disturbo è stato scoperto nel 1877 dagli psichiatri francesi Ernest-Charles Lasègue e Jean-Pierre Falret; per questo motivo è anche conosciuta come sindrome di Lasègue-Falret. La pellicola uscirà il 4 ottobre 2024.

Joker Comic Edition: Recensione dell’edizione speciale del film

La Joker Comic Edition è elegante col suo packaging esclusivo e numerato in versione digipack cartonato. Come nello stile del film di Todd Phillips. È anche definitiva se vogliamo perché oltre a contenere sia il disco blu-ray che 4K Ultra HD, ha anche l’accoppiata fumetto-film. Il graphic novel Joker di Lee Bermejo e Brian Azzarello, non è scelta a caso – come mai del resto nei titoli di questa nuova collana targata Warner Bros. e Panini Comics.

Si tratta di un’origin story alternativa del villain più famoso di Batman, proprio come quella della pellicola con Joaquin Phoenix. Un must read fumettistico, intenso e crudo con delle tavole spettacolari, che starà benissimo sui vostri scaffali. Ecco l’altro aspetto vincente di quest’edizione: può essere tenuta sulla mensola sia nella sua maestosità sia estraendo l’edizione 4K+BD normale in cartoncino e il fumetto relativo.

Tra i contenuti esclusivi che segnaliamo, oltre al packaging e al comic book, il poster esclusivo realizzato da Lee Bermejo proprio per quest’edizione, con cui potrete fare invidia agli amici.

Tra i contenuti extra digitali segnaliamo invece la copertura più completa finora fatta sul film. Dal Making Of Dietro le quinte della creazione del film con intervista a regista e cast. Alle Scene Alternative di Joaquin Phoenix che mostrano tutta la bravura e poliedricità dell’attore. Fino alle Prove Costume per mostrare l’enorme lavoro per rendere Arthur Fleck e il suo Joker unici, tanto fumettistici quanto ancorati alla vita reale e all’attualità.

Joker Comic Edition: le altre edizioni del film e della collana

Ricordiamo che le precedenti Comic Edition uscite sono dedicate a Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins e The Batman di Matt Reeves. È in arrivo per la collana a Natale la Zack Snyder’s Justice League.

Di Joker esiste inoltre anche la Collector’s Edition numerata sempre in cofanetto digipack cartonato contenente:

• Poster con Grafica Illustrata da Collezione – 30x50cm

• Replica Plastificata del Biglietto “Forgive my Laughter”

• 3 Art Card con Grafiche Illustate da Collezione – 13.5×16.5cm