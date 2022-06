Il sequel di Joker sarà un musical con Lady Gaga?

La cantante, che ha già recitato in A Star Is Born di Todd Phillips, potrebbe essere Harley Quinn nel sequel musical

Lady Gaga potrebbe apparire in Joker: Folie à deux, il film della Warner Bros che secondo le prime voci potrebbe essere realizzato sotto forma di musical.

Secondo The Hollywood Reporter, la musicista e attrice Lady Gaga è attualmente in trattative per apparire nel sequel di Joker del regista Todd Phillips nei panni di Harley Quinn, al fianco di Joaquin Phoenix, in quello che si prospetta prendere forma come un musical. Tuttavia, fonti riferiscono che Warner Bros. e Phoenix devono ancora concludere un accordo sul ritorno dell’attore per il sequel.

Nel frattempo le trattative per ingaggiare Lady Gaga proseguono in parallelo. I dettagli sul suo personaggio sono tenuti nascosti, ma Joker è noto per la sua relazione abusiva occasionale con Harley Quinn, la sua psichiatra presso l’istituto psichiatrico noto come Arkham Asylum che si innamora di lui e diventa la sua spalla e complice. Non è chiaro se Phillips abbia intenzione di utilizzare altri personaggi DC o se preferisca utilizzare personaggi originali, come ha fatto in molti casi con il primo film.

Se venisse raggiunto un accordo, Gaga dovrebbe interpretare Harley Quinn. Tuttavia, questa nuovo Quinn esiste in un universo DC diverso rispetto all’Harley Quinn di Margot Robbie, che è apparsa di recente in The Suicide Squad del 2021 e in molti altri film.

Le stesse fonti riportano anche che il sequel sarà un musical.

Quando la Warner ha realizzato Joker per la prima volta, era tutt’altro che un progetto sicuro. Con protagonista un personaggio oscuro e lunatico, il progetto era una discesa nella follia con una sorta di incrocio tra Taxi Driver e Re per una Notte, ambientata in una città in decadenza alla fine degli anni ’70. Le prospettive commerciali sono state ritenute limitate ed è stato preventivato un budget di soli 60 milioni.

Quando è stato rilasciato nell’ottobre 2019, Joker stava cavalcando un’ondata di adulazione dai festival cinematografici autunnali, tra cui il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, che ha contribuito a spingere il film in un weekend di apertura da record, con gli analisti del botteghino che cambiavano le loro previsioni ogni giorno. Ha concluso la sua corsa nelle sale come il film R-rated con il quarto maggior incasso di tutti i tempi. Ha poi ottenuto 11 nomination all’Oscar, tra cui il miglior film, e ha vinto il miglior attore (per Phoenix) e la miglior colonna sonora (per Hildur Guonadottir).

Phillips ha già prodotto A Star Is Born, il remake del 2018 interpretato dal produttore di Joker Bradley Cooper e Gaga.