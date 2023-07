Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections rivela nuovi dettagli sulla story mode

Bandai Namco Entertainment ha svelato alcune novità importanti per il videogioco Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections durante il panel dell’Anime Expo. E lo fa con un nuovo trailer, visibile in cima al presente articolo. Questo evidenzia la storia del gioco, che si concentrerà su eventi mai visti e quindi originali. Infatti avrà luogo la Quinta Guerra Ninja e questa introdurrà due personaggi originali Nanashi e Merz. Ricordiamo che questo videogioco sarà disponibile, e quindi giocabile, per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X | S e PC tramite Steam quest’anno.

Oltre ai 124 personaggi dei giochi precedenti, il nuovo gioco includerà nuovi ninja giocabili come Ashura e Indra. Tra le ultime novità che abbiamo riportato, ricordiamo quelle che confermano in Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, la presenza di Naruto Uzumaki (Baryon Mode) e Sasuke Uchiha (Supporting Kage). Bandai Namco Entertainment ha confermato questi due personaggi mostrando un breve gameplay.

Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4, è il sesto videogioco ispirato alla serie di Masashi Kishimoto, rilasciato in Giappone e in Europa il 4 febbraio 2016. Bandai Namco Entertainment ha poi rilasciato Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, un’espansione per il gioco, nel febbraio 2017.

Dunque, come spesso accade per una serie manga di successo, oltre ai vari adattamenti anime nascono altri progetti. E i videogiochi sono sicuramente un esempio dato che serie come Naruto e Dragon Ball continuano a proporre contenuti del genere a tutti i fan da tantissimi anni. Quest’anno inoltre è molto importante in generale per la serie shonen sul ninja biondo scritta e disegnata da Masashi Kishimoto.

Si stanno celebrando i 20 anni della serie anime della serie, e per farlo abbiamo annunciato diversi progetti. Non solo il videogioco, ma anche quattro episodi anime speciali e un one-shot da non perdere incentrato su Minato. Quest’ultimo è un progetto che risale all’ultimo Jump Festa, intitolato NARUTOP99. Tutti i fan per un mese intero, avevano la possibilità di votare tutti i giorni una volta al giorno il loro personaggio preferito.

Quello che avrebbe ottenuto più voti sarebbe stato il protagonista principale di una storia scritta e disegnata da Kishimoto stesso. La storia verterà quindi su Minato e sarà raccolta in più di 50 pagine.

