Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Collections: nuovo gameplay e dettagli sulla storia!

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Collections è il nuovo videogioco del franchise creato da Masashi Kishimoto, annunciato verso la fine di febbraio di quest’anno. La serie videoludica Storm è da sempre apprezzata da tutti i fan e con il presente articolo abbiamo il piacere di rivelare alcune novità sul videogioco che si mostra con il suo primo gameplay ufficiale e i primi dettagli sulla storia.

Ricordiamo che il gioco collegherà i quattro giochi della serie Ultimate Ninja Storm di Naruto in uno solo. Inoltre Bandai Namco ha confermato che Storm Connections includerà nuovi ninja giocabili, oltre ai 124 personaggi dei giochi precedenti.

Per quanto riguarda la storia di questo nuovo capitolo della serie Storm, i fan avranno modo di esplorare un contenuto originale. Questo avrà come protagonista principale il figlio del Settimo Hokage, Boruto!

Quindi Boruto sarà il protagonista di questa storia e l’aggiornamento è accompagnato dalle prime immagini. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, c’è un kunai puntato contro Boruto e un Susano’o cremisi gli blocca la strada. Al momento non ci sono ulteriori dettagli che possiamo fornire ma continuate a seguirci per ulteriori novità.

Per quanto riguarda il roster, con il presente articolo possiamo rivelare le prime due novità che saranno presenti nel gioco. Stiamo parlando di Naruto versione Bayron e Sasuke, versione Supporto Kage. Sono le versioni presenti nel manga di Boruto e di seguito ne riportiamo i primi design.

Il sito ufficiale di Naruto, oltre a riportare tutti questi aggiornamenti ha anche condiviso il primo gameplay ufficiale di Storm Connections che vede le due novità del roster combattere in una battaglia libera. L’aggiornamento del gameplay arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale Narutovideogame. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

