Spy x Family: annunciata una collaborazione speciale con Street Fighter 6

Spy x Family ha riscosso un successo importantissimo l’anno scorso dopo il lancio della prima stagione anime di Wit Studio x Clover Works. E ora è pronto a fare lo stesso con una la seconda stagione anime e il primissimo film in arrivo nei cinema. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che ci sarà una collaborazione tra Spy x Family e Street Fighter 6 e l’annuncio arriva con un nuovo poster speciale!

L’adattamento anime delle vicende del manga shonen scritto e disegnato da Tatsuya Endo ha conquistato tantissimi appassionati, affermandosi come uno dei migliori debutti del 2022. E quindi sulla scia del successo non sorprende che l’anime tornerà con una nuova stagione, anche se l’annuncio di Spy x Family: CODE WHITE probabilmente non se l’aspettava nessuno. Chiaramente si tratta del primo lungometraggio della serie, che debutterà nei cinema di tutto il Giappone il 22 dicembre.

E proprio per celebrare questo evento importante, TOHO animation ha annunciato durante il suo panel all’Anime Expo che il picchiaduro Street Fighter 6 di CAPCOM collaborerà con l’imminente film animato di Spy×Family: CODE WHITE. Questa nuova collaborazione con Street Fighter 6 anticipa ulteriori dettagli che verranno annunciati in un secondo momento. Ma per il momento siamo entusiasti di riportare la prima visual relativa a questa collaborazione realizzata da Chisato Mita di CAPCOM

Al momento non abbiamo informazioni su una possibile finestra di uscita del film di Spy x Family. Ricordiamo nel frattempo che la storia del lungometraggio sarà originale, quindi non vista nel manga. Tatsuya Endo lavorerà sui nuovi design dei personaggi e supervisionerà il nuovo progetto. Takashi Katagiri dirigerà il film di Spy x Family per Wit Studio e CloverWorks con Ichiro Okuchi che scriverà la sceneggiatura.

Riguardo la seconda stagione dell’anime, sarà disponibile su Crunchyroll ad ottobre. Le vicende ruotano attorno a Twilight, spia professionista e protagonista principale che risolve ogni singola missione pericolosa. Un giorno però, riceve l’incarico di creare una famiglia fittizia per fermare l’uomo che punta a minare il fragile rapporto di pace tra Westalis e Ostania. Quindi Loid sceglierà come moglie Yor, a sua insaputa un sicario professionista e come figlia Anya, capace di leggere nella mente della gente.

Fonte – Comicbook