L’Attacco dei Giganti: Isayama svela la sua scena preferita

L’Attacco dei Giganti è famoso in tutto il mondo per via delle numerose scene brutali e plot twist sconvolgenti. Parliamo della prima opera manga con la quale Isayama ha debuttato, il quale ha creato un fortissimo dibattito in seguito alla conclusione del manga. Quest’anno, esattamente in autunno, ci sarà la parte conclusiva dell’adattamento anime sviluppato da MAPPA. E con il presente articolo vogliamo riportare che Isayama, in una recentemente intervista, ha descritto la sua scena preferita della serie, nota per le sue strabilianti rivelazioni.

Dunque la scena preferita di Isayama riguarda il Gigante Corazzato, ossia Reiner. I fan l’hanno conosciuto come membro dell’armata ricognitiva. Ma successivamente, come tutti i fan sanno, si scopre che non solo era un soldato di Marley, ma colui che aveva contribuito ad abbattere le mura di Shiganshina, provocando morte e scompiglio.

Reiner si è anche rivelato essere un personaggio piuttosto complicato, in costante lotta con le decisioni che aveva preso in passato e con ciò che avrebbe dovuto fare in futuro.

E Isayama ha confessato che il suo momento preferito de L’Attacco dei Giganti è quando Reiner e Bertholdt rivelano di essere rispettivamente il Gigante Corazzato e Colossale. È tra le scene più sconvolgenti, in quanto questo colpo di scena viene fuori dal nulla, lasciando tutti i fan senza parole.

A Isayama piace così tanto questo momento perché Reiner rivela davvero la sua vera personalità. “Ero nella stanza degli storyboard di Kodansha quando quella scena mi è venuta in mente dopo aver pensato alla mia scrivania per ore” condivide il mangaka.

Era infatti molto eccitato quando era arrivato a quest’idea. E infatti ha affermato di essere molto legato sia a come ha pensato a questa scena che a come l’ha realizzata.

Al momento tutti i fan aspettano una data di uscita precisa in vista dell’episodio finale dell’adattamento anime, di cui sappiamo solo che debutterà sul piccolo schermo questo autunno. E un gran finale attenderà tutti gli appassionati, anche sulla base degli orribili momenti del penultimo episodio uscito all’inizio di quest’anno.

Isayama è sempre stato sempre irremovibile sul fatto che la serie non tornerà per un sequel e/o uno spin-off. Anche se ha recentemente confessato di avere in mente una storia per Levi.

Fonte – Comicbook