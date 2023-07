Il progetto anime dedicato a Uzumaki era stato annunciato nel 2019 e da quel momento il pubblico aveva ricevuto solamente dei timidi aggiornamenti, lasciando anche dei vuoi consistenti per quanto riguarda la diffusione di notizie concrete al riguardo della trasposizione animata dell’iconica opera cult del maestro dell’horror giapponese.

Anch’esso ha avuto uno stop a causa del coronavirus e Production I.G. ha dovuto fermare i lavori per un lasso considerevole di tempo. L’anime è previsto su Adult Swim e quindi molto probabilmente anche la trasmissione sarà programmato per tarda notte, visto il contenuto macabro della storia.

All’Anime Expo tenutosi qualche giorno fa la produzione ha fortunatamente aggiornato il suo pubblico, ormai preoccupato dello sviluppo della trasposizione animata. Gli addetti ai lavori hanno donato conferma al riguardo, rammentando ai fan che Uzumaki è attualmente in lavorazione, e a breve ci saranno altri dettagli.

Previsto inizialmente per lo scorso autunno gli appassionati si erano già posti l’eventuale domanda sulla cancellazione, visto che l’anime è stato poi rinviato a data da destinarsi, come leggiamo su CB.

Qualche mese fa è stato anche condiviso un teaser della storia, che ha fatto letteralmente impazzire i fan in trepidante attesa: l’anime sarà composto da quattro episodi tutti collegati tra loro ovviamente, non come la serie antologica Junji Ito Maniac: Japanese Tales of The Macabre e The Junji Ito Collection.

Uzumaki: l’anime di Junji Ito aggiorna i fan sulla produzione

All’Anime Expo di quest’anno, durante il panel di Production I.G., il presidente dello studio Maki Terashima-Furuta, ha confermato che Uzumaki è ancora in produzione.

Terashima-Furuta ha anche rivelato che Uzumaki potrebbe avere nuovi filmati e aggiornamenti da condividere al San Diego Comic-Con di quest’anno. Con Junji Ito in persona che si presenterà all’imminente convention, sarebbe sicuramente un buon momento per rivelare nuovi dettagli sull’anime horror più atteso del momento.

Fonte Comic Book