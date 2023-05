Junji Ito vuole creare una storia horror prima dell’intelligenza artificiale

Junji Ito è uno dei migliori mangaka specializzato nel genere horror e con il presente articolo vogliamo riportare la sua paura legata all’intelligenza artificiale. Infatti teme che questa possa minare il futuro dei mangaka, finendo addirittura per sostituirli.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’industria dell’intrattenimento preoccupa profondamente molti mangaka come Ito. Quest’ultimo ha recentemente discusso di come la generazione moderna rappresenti una parte del pubblico futuro che preferirà solo manga prodotti dall’intelligenza artificiale. “A differenza dei vecchi tempi, c’è una parola ‘hitokawa’ (smascheramento)“, ha spiegato Ito. Secondo il mangaka le persone hanno paura del lato psicopatico degli umani. Inoltre percepisce che questa tendenza sia più forte ora rispetto al passato. Tuttavia, la parola menzionata da Ito, hitokawa, non categorizza o verbalizza la paura. Quindi ci sono cose che non riesce a capire bene.

I timori di Ito non sono del tutto infondati, poiché l’intelligenza artificiale si è già inserita nell’industria dei manga. Ricordiamo che a marzo, Shinchosa ha pubblicato Cyberpunk: Peach John, il primo manga mai prodotto dall’intelligenza artificiale. Ito ha spiegato che vorrebbe utilizzare la sua conoscenza della paura per creare un lavoro unico e terrificante, prima che lo faccia l’intelligenza artificiale prima di lui.

“Fondamentalmente, non credo che le paure delle persone siano cambiate molto nel tempo” dice Ito. Continua dicendo che d’altra parte, ha sempre il desiderio di creare qualcosa di nuovo e spaventoso. Più precisamente vuole creare qualcosa di cui non si pensava di aver paura. “Una volta ho disegnato un manga chiamato Uzumaki. Il motivo a vortice che esiste in natura e la paura sono collegati e la spirale vista casualmente fino ad allora diventa spaventosa. In questo modo, vorrei creare una storia in cui l’imprevisto diventa spaventoso prima che lo faccia dell’intelligenza artificiale” conclude Ito.

Nel corso della sua carriera, Junji Ito ha creato tantissime storie spaventose accolte molto positivamente dalla critica. Ricordiamo che a gennaio di quest’anno lo Studio DEEN ha pubblicato Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, un’antologia anime che adatta 20 dei racconti più famosi di Ito.

