One Piece 1088: quanto può essere forte Koby?

One Piece 1088 ha messo al centro Garp, Koby e la ciurma di Barbanera, sancendo allo stesso tempo un “punto di rottura” non indifferente per tutti i personaggi presenti all’interno di esso. Dopo tanto tempo oltre Garp anche Koby ha avuto il suo momento di riscatto, mostrando al pubblico anche parte della sua forza: che sia l’erede del Viceammiraglio della Marina?

Dopo il flashback del Reverie Oda ha mostrato al suo pubblico il continuo della battaglia tra il nonno di Luffy e la ciurma di Barbanera, che ricordiamo aveva rapito Koby e gli altri. Nel tentativo di liberarlo Garp rimane ferito, anche se allo stesso tempo dimostra ancora una volta il suo incredibile potere distruttivo, insieme al controllo del suo Haki.

Il Viceammiraglio rimane a terra ferito e quindi gli è difficile scappare dalla battaglia. In suo soccorso arriva appunto Koby, mostrando al suo superiore il suo miglioramento con l’uso dell’Haki colpendo Pizarro con un attacco davvero potentissimo, facendo spazio alla fuga e lasciando purtroppo Garp al terreno circondato dalla ciurma di Teach.

Con il destino in bilico Garp da gli ultimi ordini al suo sottoposto, chiedendogli di lasciarlo lì e andare via con tutti gli altri senza voltarsi indietro. La crescita del personaggio è senza dubbio interessante e considerando le prime puntate è davvero incredibile ammirare il potenziale del Marine, destinato ad avere una parte importante nella parte finale di One Piece.

Non sappiamo quindi la fine definitiva di Garp e finché Oda non deciderà di mostrarlo, sia fisicamente che magari sui giornali, il pubblico non saprà realmente il suo destino considerando che il Viceammiraglio è rimasto ferito a terra circondato dai pirati di Barbanera. La saga finale si fa sempre più profonda e tanta carne viene messa al fuoco, attendendo la risoluzione e le decisioni sulla sceneggiatura del sensei Oda.

