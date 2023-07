Vediamo come è il primo trailer ufficiale

One Piece – Netflix: l’analisi dettagliata del trailer

One Piece di Netflix si è finalmente mostrato all’interno di un primo trailer ufficiale, successivamente all’assaggio proposto al pubblico con il teaser che non aveva convinto la maggior parte delle persone. Proprio durante il Comic Con di San Diego Netflix ha diffuso un succoso filmato dove mostra tantissimi dettagli in più riguardo la serie TV.

Come leggiamo su Comic Book Oda ha anche condiviso una lettera per il suo pubblico, confermando che alcuni elementi sono stati rifatti perché non li riteneva all’altezza di One Piece. Senza dubbio rispetto alla prima clip quella diffusa di recente ha convinto maggiormente, specie se parliamo del design dei personaggi.

Il video si apre con l’esecuzione di Gol D. Roger e insieme a esso possiamo anche ammirare l’adattamento di una delle scene più iconiche di tutto One Piece. La scenografia sembra davvero buona e anche l’attore che veste i panni del Re dei Pirati di certo non sembra da meno e promette anch’esso degli ottimi risultati.

Dopo la presentazione/esecuzione di Roger il trailer passa da scene iconiche del manga fino ai vari combattimenti dove i Mugiwara incontrano anche Buggy. Il clown sembra essere migliorato rispetto al frame visto nel primo teaser e qui lo vediamo addirittura usare il suo frutto “Puzzle Puzzle”, convincendo sempre di più rispetto alla prima visione.

One Piece – Netflix: l’analisi del primo trailer

Alcune scene di lotta continuano a non convincere anche se la CGI sembra nettamente migliorata. La Going Marry sembra essere sempre uno dei suoi punti forti, insieme ai protagonisti scelti per l’inizio di questa grande avventura. Vediamo insieme a loro anche le prime sequenze con gli Uomini Pesce, dove l’immancabile Arlong fa la sua comparsa.

Arlong non sembra male al’apparenza solo che a una prima occhiata sembra molto più piccolo rispetto al manga. Questo forse fa perdere tutta la sua temibilità anche se come sempre dobbiamo aspettare l’uscita ufficiale per un giudizio totale. Fatto sta che il primo trailer sembra convincere di più rispetto al primo teaser, visti alcuni miglioramenti generali.

Fonte Comic Book