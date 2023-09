Takashi Okazaki è ancora sotto i riflettori di Star Wars: Visions

Takashi Okazaki, autore di Afro-Samurai, è un mangaka già molto inserito nel mondo di Star Wars, avendo scritto il primo episodio dell’antologia animata Star Wars: Visions in cui ha esordito il suo personaggio Ronin, un Sith rinnegato che ha è stato poi ripreso in un romanzo e nel fumetto prequel scritto e disegnato dallo stesso Okazaki, il primo speciale cartaceo di Star Wars: Visions.

Ora Star Wars: Visions è diventata in pianta stabile anche una serie di one-shot incentrati su diversi autori, e dopo Peach Momoko sarà proprio Takashi Okazaki l’autore sotto i riflettori, con una nuova storia del suo Ronin Sith.

Ambientate in un mondo ispirato al Giappone Feudale, le avventure del Ronin sono influenzate dai film dei Samurai e raccontate per lo più in un audace bianco e nero, il tutto per un’esperienza Star Wars trascendente. Con questa nuova storia del Ronin, è giunto il momento di fare luce sull’oscuro passato dell’enigmatico guerriero e di esplorare ulteriormente la sua potente connessione con la Forza!

I fan hanno visto il Ronin come uccisore di Sith… ma chi era il Ronin prima? Scoprite la prima storia del Ronin e le sue origini Sith in questo straordinario prequel!

The Ronin from #StarWarsVisions has returned. Don’t miss an exclusive reveal of Star Wars: Visions – Takashi Okazaki #1, featuring a new tale of the Ronin’s Sith origins: https://t.co/pfCNDCJY1H pic.twitter.com/FE3EGJpbuP — Star Wars (@starwars) September 15, 2023

Il Ronin e B5-56 tornano su una copertina dall’aspetto inquietante, per lo più resa in bianco e nero, mentre una figura mascherata incombe sopra di loro con una lama laser rossa che fende la composizione.

Ecco alcune dichiarazioni dell’editor Marvel Danny Khazem a StarWars.com:

“Il Ronin è un personaggio così unico, ma che si sente ancora a casa nella galassia di Star Wars. È stata una delle introduzioni più amate dai fan della serie Disney+ e ora Takashi ha la possibilità di approfondire la storia del Ronin. Siamo tutti entusiasti del lavoro che sta facendo e questo numero non fa eccezione: l’azione e gli intrighi racchiusi in questo one-shot sono sbalorditivi!”.

Star Wars: Visions – Takashi Okazaki #1 sarà in vendita negli Stati Uniti il 3 gennaio 2024.