Star Wars: L’Alta Repubblica – Pista di Ombre | Recensione

Pista di Ombre (Trail of Shadows) è una miniserie che si incastra nella parte finale della prima fase de L’Alta Repubblica, la colossale operazione cross-mediale portata avanti da Lucasfilm che coinvolge romanzi e fumetti di Star Wars e che è recentemente sbarcata anche su Disney+ con la serie per bambini Young Jedi Adventures, ambientata in questo stesso periodo della timeline. Pubblicata originariamente a puntate sul mensile Star Wars: L’Alta Repubblica, viene ora raccolta in un volume cartonato.

In questa miniserie seguiamo il cavaliere jedi Emerick Caphtor, incaricato di indagare sulla misteriosa morte di un maestro jedi nel corso della battaglia di Grizal, una delle più grandi vittorie dei jedi contro i loro nemici Nihil.

Capthor intreccia la sua indagine con quella dell’investigatrice privata Sian Holt seguendo la “pista di ombre” del titolo che li porterà ad indagare sul sottobosco criminale in un crescendo orchestrato dallo scrittore Daniel José Older, uno degli architetti principali de l’Alta Repubblica, e dal disegnatore Dave Wachter.

Un’indagine che culminerà durante la caduta del Faro Starlight, intrecciandosi con quanto raccontato anche negli altri fumetti e romanzi in maniera tale da soddisfare la visione d’insieme del fan che segue tutte le uscite di Star Wars ma raccontando comunque una vicenda perfettamente autonoma e fruibile a sé stante.

Un possibile difetto della vicenda può essere il ritmo molto dilatato e gli stacchi temporali che si verificano tra un capitolo e l’altro, necessari per mantenere la sincronia con gli avvenimenti che accadono in altri elementi dell’affresco de L’Alta Repubblica ma che rendono la narrazione di “Pista di Ombre” un po’ troppo frammentata.

A parte questo, Pista di Ombre è sostanzialmente un thriller noir ambientato nel contesto de L’Alta Repubblica, nella miglior tradizione della contaminazione dei generi che ha fatto e continua a fare la fortuna dei vari prodotti legati a Star Wars, dal western di The Mandalorian al war movie di Rogue One. I disegni di Dave Wachter sono molto efficaci nel passare dalle ambientazioni più cupe e minacciose del sottobosco criminale a quelle più luminose e serene legate all’Ordine jedi, fino alle scene di guerra che accompagnano il finale.

Il finale, ricollegandosi agli eventi del più vasto affresco della conclusione della Fase Uno de L’Alta Repubblica, tradisce un po’ le premesse noir di “Pista di Ombra” sfociando un una vicenda fantascientifica un po’ più standardizzata, ma la speranza è che i personaggi qui introdotti possano essere ripresi e sfruttati adeguatamente anche in futuro.