Tales of the Jedi e Young Jedi Adventures: le nuove serie animate di Star Wars

Nell’attesa dell’uscita della seconda stagione di The Bad Batch, due nuove serie animate di Star Wars sono state ufficialmente annunciate nel corso della Star Wars Celebration in corso ad Anaheim: Young Jedi Adventures e Tales of the Jedi.

Young Jedi Adventures è una serie originale prevista per il debutto su Disney+ e Disney Junior il prossimo anno. Lo spettacolo è stato annunciato anche attraverso il Twitter ufficiale di Star Wars, che ne ha rivelato l’ambientazione e i temi insieme a un’immagine del suo logo: “Ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, la serie originale segue i giovani mentre studiano le vie della Forza e diventano Jedi: Compassione, autodisciplina, lavoro di squadra, pazienza e amicizia.”

Set during The High Republic era, the Original Series follows Younglings as they study the ways of the Force and become Jedi: Compassion, self-discipline, teamwork, patience, and friendship. Young Jedi Adventures is coming to Disney+ and Disney Junior spring 2023. pic.twitter.com/EbcmI98ecv — Star Wars (@starwars) May 27, 2022

Young Jedi Adventures promette un approccio più rivolto ai bambini rispetto alle altre serie animate della galassia di Star Wars. Non è ancora noto se lo spettacolo si collegherà con altre parti del canone di Star Wars e anche i dettagli sui personaggi, sul cast, sulla troupe e sullo stile di animazione non sono stati resi disponibili.

Tales of the Jedi is an anthology of Original animated shorts, each story featuring Jedi from the prequel era, streaming Fall 2022 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM — Star Wars (@starwars) May 28, 2022

Decisamente inserita nel canone e con un taglio più matura sarà Tales of the Jedi, il cui logo era già trapelato attraverso il merchandise qualche settimana fa: un’antologia animata di “cortometraggi animati originali, con ogni storia incentrata su un differente Jedi dell’era prequel”. La serie sarà disponibile per lo streaming su Disney+ nell’autunno 2022, anche se una data di uscita specifica non è stata ancora rivelata.

Learn the origins of Ahsoka. Tales of the Jedi is coming Fall 2022 to @disneyplus. pic.twitter.com/svTt7ZKQ9P — Star Wars (@starwars) May 29, 2022

La serie sarà composta da sei cortometraggi animati incentrati sui personaggi dell’era prequel di Star Wars, principalmente Ahsoka Tano e il Conte Dooku. Liam Neeson tornerà anche a doppiare il Maestro Jedi, Qui-Gon Jinn, un personaggio che ha interpretato per la prima volta ne La Minaccia Fantasma del 1999. Le storie incentrate su Ahsoka, che sarà nuovamente doppiata da Ashley Eckstein, tracceranno diverse parti della sua vita, mentre quelle incentrate su Dooku presenteranno anche un giovane Qui-Gon, doppiato dal figlio di Neeson, e avranno un tono significativamente più cupo.