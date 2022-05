Willow: il teaser trailer della serie fantasy Lucasfilm

Il primo teaser trailer di Willow, una nuova serie Disney+ prodotta da Lucasfilm basata sull’omonimo film, è stato presentato alla Star Wars Celebration di Anaheim.

La nuova serie funge da sequel diretto del film del 1988, interpretato da Warwick Davis nei panni di uno stregone Nelwyn di nome Willow Ufgood che ha il compito di proteggere una bambina destinata a sconfiggere la regina malvagia Bavmorda e salvare il regno.

La prossima serie Disney+ è incentrata su una principessa che organizza una spedizione per compiere la sua missione di salvare suo fratello gemello e che ha bisogno della magia di Willow per farlo. Nel suggestivo teaser trailer, che può essere visto qui sopra, Willow dice alla compagnia che dovranno viaggiare nell’ignoto.

Willow debutterà il 30 novembre 2022 in esclusiva su Disney+.

Ron Howard, regista dell’originale, è tornato alla produzione esecutiva insieme a Jonathan Kasdan che sarà lo showrunner. I due hanno collaborato in Solo: A Star Wars Story, e in quel periodo hanno scambiato idee su un possibile sequel di Willow mentre erano sul set.

Howard era particolarmente entusiasta della prospettiva di una serie. “Lo farò, ma solo se potessimo convincere Willow a tornare”, ha detto Kasdan. Detto fatto: Warwick Davis è tornato nei panni dello stregone preferito dai fan, ma sembra che non avesse bisogno di essere convinto.

“È qualcosa che ho sempre voluto fare”, ha detto Davis dopo essersi unito a loro sul palco. “È un sogno, in effetti.”

Ritorna anche Joanne Whalley (“Ho di nuovo la spada di Sorcia in mano”) e diversi nuovi personaggi si uniranno all’avventura, che si svolge 20 anni dopo il film originale.

George Lucas ha scritto la storia originale, che è stata adattata per lo schermo da Bob Dolman. Il cast comprende Erin Kellyman (Solo, The Falcon and the Winter Soldier), Tony Revolori (la trilogia di Spider-Man), Ellie Bamber, Ruby Cruz, Talisa Garcia, Amer Chadha-Patel, Dempsey Bryk, Rosabell Laurenti Sellers, e Ralph Ineson.

Davis ha confermato alla Celebration che la sua figlia nella vita reale, Annabelle, interpreterà la figlia di Willow.