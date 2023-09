Dopo il rinnovo della seconda stagione del live action di One Piece Netflix ha pubblicato un nuovo video di Inaki Godoy, Jacob Romero Gibson, Emily Rudd e Taz Skylar che reagiscono ai loro video audizione mandati alla piattaforma per ottenere il ruolo e in calce potete vedere anche la reazione degli attori.

Come discusso nel corso delle ultime settimane, quasi tutti gli attori principali del cast hanno pressato e combattuto per ottenere il ruolo, dato che la maggior parte di loro è anche appassionato all’opera di Oda, così come l’attrice di Nami Emily Rudd: “One Piece è uno dei manga che preferisco e ho sempre apprezzato il personaggio di Nami. Quando ho saputo di questo ruolo ho cominciato a fare pressione per circa tre anni alla produzione.

Mi sono conciata anche come Nami e su Instagram postavo la mia somiglianza con lei. Cercavo di fare del mio meglio per essere adatta al personaggio ed alla fine ci sono riuscita.” Grande cast con un grande cuore da come possiamo leggere e vedere, visto anche le reazioni in merito visionabili in calce. Da come potete immaginare è un video davvero simpatico e senza dubbio è sempre bello ammirare le reaction degli attori una volta compiuto il loro lavoro.

One Piece: gli attori del live action reagiscono alle loro prime audizioni

They were all destined to play these characters. 🏴‍☠️ The cast of #OnePieceNetflix watched each other's audition tapes! #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/VTiyu9FX41 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 15, 2023

Ci sono ovviamente tutti e senza dubbio il cast principale è davvero divertito dalla cosa: vedere per credere. Il successo della serie live action è stato incredibile grazie anche all’amore del cast e degli attori, confermati ovviamente anche per questa prossima stagione dove Oda in versione lumacofono ha anche confermato la presenza di Chopper.

La prima tranche di episodi è disponibile su Netflix a partire dal 31 agosto con 8 episodi, che trasportano la saga del Mare Orientale sul piccolo schermo. La seconda con lo stesso modus operandi dovrebbe chiudersi ad Alabasta. Cosa ne pensate del live action?

