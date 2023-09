One Piece – Netflix: Mackenyu (Zoro) rivela quali sono i suoi manga preferiti

One Piece di Netflix continua a dominare in cima alle classifiche del servizio di streaming per la seconda settimana dal suo debutto. Al momento non abbiamo modo di poter confermare una seconda stagione dell’adattamento live-action da parte di Netflix. Ma quello che conta è che tutti i fan della serie shonen, i critici e i nuovi arrivati che non avevano mai letto il manga o guardato l’anime, hanno apprezzato questa nuova rivisitazione del viaggio di Rufy e dei Pirati di Cappello di Paglia.

Mentre i giovani attori che hanno interpretato i ruoli dei personaggi della ciurma di Rufy hanno condiviso il loro amore per la serie originale. E l’attore che interpreta Roronoa Zoro ha condiviso il suo manga preferito e anche altri per i quali nutre affetto.

Mackenyu, il giovane attore che interpreta lo spadaccino dai capelli verdi, si era già calato nei panni di altri personaggi negli adattamenti live-action. A parte One Piece, Mackenyu ha infatti interpretato il ruolo di Scar nei film live-action Fullmetal Alchemist, Seiya nel recente live-action Knights of the Zodiac, Souta in Tokyo Ghoul: S e persino Okuyasu Nijimura nel live-action Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable – Capitolo 1.

Ricordiamo anche il villain principale degli ultimi film live-action di Rurouni Kenshin, dimostrando la sua competenza nel dare vita ad alcuni amati personaggi degli anime.

Parlando con Boys By Girls, Mackenyu ha condiviso il suo amore non solo per One Piece, ma anche per le serie manga tra cui Hunter x Hunter, Hajime no Ippo e Bleach.

Mackenyu ha anche colto l’occasione per discutere dell’attuale influenza del Giappone sull’intrattenimento occidentale. “Non c’erano molti attori giapponesi in Occidente in passato e anche adesso, in una certa misura” sostiene l’attore. Ma adesso i progetti giapponesi, come gli anime e soprattutto i live-action, sono amati da un sacco di persone in tutto il mondo. Ed è un grande momento per gli attori giapponesi essere insieme su quella strada per mostrare al mondo cosa sono capaci di fare.

E sicuramente la sua interpretazione del cacciatore di taglie è impeccabile, dimostrando professionalità e attaccamento a questo progetto che ha riscritto la sorte degli adattamenti live-action.

