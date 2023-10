Bleach TYBW: l’anime introduce un nuovo Bankai originale

Bleach: La Guerra dei Mille Anni Parte 2 – Separazione si è concluso, dopo essere tornato quest’estate sul piccolo schermo a luglio. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’episodio 26 della serie ha introdotto un nuovo Bankai completamente originale per l’anime! Quando l’adattamento dell’arco finale del manga di Tite Kubo ha debuttato sul piccolo schermo lo scorso anno, una delle più grandi promesse promesse ai fan era di poter vedere nuovi contenuti mai visti nel manga. E nella seconda parte di Bleach, i fan hanno infatti assistito a molti combattimenti inediti e originali.

Ora la seconda parte di Bleach si è conclusa con uno speciale di un’ora che racchiudeva gli episodi 25 e 26. E questo ha rivelato gli attesissimi combattimenti tra i membri della Squadra Zero e le più forti forze Sternritter di Yhwach. Mentre i combattimenti presenti nel manga hanno rivelato alcuni sforzi della Squad Zero, solo nell’episodio 26 i fan hanno potuto vedere uno dei Bankai di questi membri in azione.

Stiamo parlando del Bankai di Senjumaru Shutara, che ha fatto il suo debutto nell’adattamento anime. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider takohachibar1. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

I fan non sono mai riusciti a vederlo nella versione manga, ma l’episodio 26 de La Guerra dei Mille Anni di Bleach vede i membri della Squadra Zero sacrificare le loro vite per incanalare tutti i loro poteri all’interno di Senjumaru. Si scopre che l’intera portata della loro forza è così forte da scuotere i cieli e la terra. E con questa mossa, Senjumaru può attivare il suo Bankai.

Prendendo la forma di un enorme telaio che intrappola ognuno dei Quincy al suo interno, ogni avversario viene abbattuto con facilità e con un diverso tipo di tecnica che sigilla nei vari tessuti del suo Bankai. È un’abilità incredibile che dimostra il vero potere della Squadra Zero. E quindi è come un asso nella manica assolutamente necessario, considerando che tutti i membri della squadra era proprio sul punto più critico del combattimento. La seconda parte di Bleach si è conclusa, ma la terza parte è già stata confermata per l’anno prossimo, quindi questo arco narrativo finale è ancora lontano dalla fine.

Fonte – Comicbook