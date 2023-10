Jujutsu Kaisen: chi sarà il prossimo avversario di Sukuna?

Jujutsu Kaisen ha recentemente raggiunto degli sviluppi incredibili nel manga con la pubblicazione del capitolo 236. Questo è arrivato a portare i fan a chiedersi chi sarà mai il prossimo avversario di Sukuna. E le ultime pagine del capitolo più recente, hanno rivelato il potenziale nuovo avversario della Maledizione. Il manga di Jujutsu Kaisen ha mostrato un intenso combattimento tra Sukuna e Gojo, dopo che i capitoli precedenti della serie avevano mostrato la tanto attesa liberazione di Gojo dai confini del Regno della Prigione dopo l’arco dell’Incidente di Shibuya. E durante il combattimento i fan hanno visto Gojo accumulare il suo potere contro Sukuna. Ma la Maledizione sembrava diventare più forte ogni volta che Gojo si impegnava di più.

Il capitolo precedente ha rivelato che Gojo fosse finalmente in vantaggio su Sukuna. Addirittura sembrava che stesse per vincere questo scontro, ma il capitolo 236 ha riportato tutti con i piedi per terra. Non solo Sukuna alla fine vince lo scontro contro Gojo, ma lo stregone perde la vita. Gli ultimi momenti preparano quindi il prossimo avversario di Sukuna mentre Hajime Kashimo si precipita per prima sul campo.

Il capitolo 236 di Jujutsu Kaisen si apre con la sorprendente rivelazione che vede Gojo perdere la vita per mano di Sukuna. Mentre Gojo era riuscito a trovare un vantaggio rispetto all’abilità di Sukuna, la Maledizione aveva effettivamente sfruttato la sua capacità per espandersi ulteriormente sulla portata di Gojo. Per di più, stava usando gli eventi del combattimento per essere ancora più forte rispetto a Gojo. Ora che lo stregone più forte del mondo è morto, tocca al resto dei combattenti doversi opporse a Sukuna.

Kashimo ha parlato del suo desiderio di combattere Sukuna sin da quando si è reincarnato per il Culling Game, E ora sfrutta l’occasione di avvicinarsi a Sukuna, mentre gli altri affrontano le conseguenze immediate della morte di Gojo. Non è chiaro se Kashimo avrà effettivamente una possibilità contro Gojo, soprattutto dopo aver messo in campo tutto il suo immenso potenziale e potere, ma il prossimo combattimento di Sukuna è già immediato.

Fonte – Comicbook