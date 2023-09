Giocare con la sorte: i manga tra adrenalina e decisioni estreme

Lo sappiamo, il mondo dei manga è molto vasto e incredibilmente diversificato, ciò significa che sfogliando le raccolte è possibile trovare una serie di temi e storie di ogni genere. Ad esempio possiamo trovare il tema dell’amore e dell’azione, ma anche della fantascienza e del soprannaturale. Insomma, nessuno rimarrà deluso.

Tra gli innumerevoli generi affrontati, però, ne esiste uno che riesce a descrivere al meglio il senso del rischio e dell’adrenalina, ovvero quello sulle scommesse. Sono storie che non narrano vincite mostruose oppure perdite fallimentari, ma entrano all’interno del mondo psicologico dei personaggi, portandoli a vivere situazioni limite in cui devono dare il massimo. Queste storie spesso mescolano temi come azione e paranormale.

L’arte antica dello scommettere ha radici secolari ben piantate nella nostra società e questo i manga lo sanno. Ogni prodotto cerca di riassumere alla perfezione questo aspetto, mettendo in risalto il lato intelligente, d’astuzia e sopravvivenza che può generare. Si è travolti in un vortice d’emozione dal quale risulterà difficile uscire.

Al giorno d’oggi questa tematica sta spopolando tra i lettori, complice il boom del settore. Infatti, con la pubblicazione dei nuovi siti scommesse, sempre più appassionati decidono di volersi divertire con le piattaforme digitali, sicuramente più accessibili. Se anche tu che stai leggendo questo articolo sei alla ricerca dei migliori operatori, visita questa pagina così da avere una panoramica completa.

Nel mentre, accompagnaci in questo viaggio attraverso i migliori manga sulle scommesse, dove scopriremo come questi racconti illustrati catturano brillantemente la suspense, l’emozione e la drammaticità di ogni puntata. E preparati: le sorprese sono dietro ogni angolo.

Kaiji, quando sasso, carta e forbici può cambiarti la vita

Leggendo il manga siamo subito catapultati all’interno del mondo di Kaiji, il protagonista. L’uomo ha seri debiti con la Magia locale e, non riuscendo a trovare una soluzione al problema, decide di provare con le scommesse. Il destino lo porterà su una nave e qui si svolge la maggior parte della azione, entrando dentro alla psiche di Kaiji, specialmente quando le scommesse si fanno più cruenti e pericolose. Viene convinto a giocare a un particolare versione di carta, sasso e forbici, ma pian piano la situazione cambia, mischiando le carte in tavola.

Kaiji riuscirà a estinguere il proprio debito, uscendone vittorioso oppure assisteremo a un triste fallimento? Per queste risposte basta leggere il manga di Nobuyuki Fukumoto, dalla quale è stato tratto l’anime Gyakkyō Burai Kaiji e Gyakkyō Burai Kaiji: Hakairoku-hen, rispettivamente del 2007 e del 2011. Le due stagioni vengono inserite all’interno dei 10 anime cerebrali da vedere assolutamente per i fan giapponesi.

Liar Game, sei pronto a mentire?

Nel mondo delle scommesse esistono moltissimi giochi che richiedono una caratteristica: saper mentire. Lo si vede, ad esempio, nel poker, dove il bluff è fondamentale per portare a casa il piatto. In Liar Game, invece, tutti i giochi sono basati sulla menzogna, ma Nao Kanzaki, protagonista, non è certamente una tipa capace di dire bugie.

I giochi sono divisi in diversi round e man mano che si avanza, questi diventano sempre più complessi e remunerativi. Infatti, i vincitori di ogni turno guadagneranno somme incredibili di denaro, mentre i perdenti si troveranno con dei grossi debiti da dover scontare, ma per il quale non basterà una sola vita. A tratti può ricordare Squid Game, solamente che al posto della vita o della morte ci si gioca il successo o la schiavitù.

Akagi, le tessere del Mahjong al centro della narrazione

Non solo Kaiji per Nobuyuki Fukumoto, ma anche Akagi, manga di successo realizzato nel 1992. Il titolo riprende il nome del protagonista, abile imbroglione alla ricerca continua di giocatori da poter battere a Mahjong, così da arricchirsi. C’è poi Nangou, un giovane giocatore compulsivo che accumula nel corso del tempo debiti con la Mafia. Cercherà in tutti i modi di estinguere il debito, arrivando a scommettere la propria vita durante una partita di Mahjong con i suoi aguzzini. In suo soccorso arriva Akagi, ma non diciamo nient’altro, bisognerà leggere il manga! Consigliamo, per una maggior comprensione, di leggere e capire le regole del gioco , così da avere piena competenza.

Chiaramente, essendo lo stesso creatore di Kaiji, la linea stilistica ricorderà certamente quel racconto, immergendo il lettore nella sfera psicologica dei protagonisti, tra preoccupazioni e problemi. Inoltre, nel 2005 è stata fatta una trasposizione anime, che narra le stesse vicende messe in risalto nell’opera del 1992.