Devil May Cry avrà una trasposizione animata da parte di Netflix, che sta ampliando sempre di più il suo catalogo anime. Dopo alcuni rumour finalmente abbiamo avuto una conferma ufficiale e dal primo teaser sembra anche essere davvero promettente. Dietro il progetto è presente Adi Shankar (Castlevania, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix e molto altro), questa nuova serie è stata sviluppata in collaborazione con Capcom e Netflix.

Durante l’evento Drop 01 di Netflix che ha visto anche un’anteprima della nuova serie di Castlevania, la piattaforma streaming ha appunto confermato il progetto con uno spettacolare teaser trailer animato da Studio MIR. Anche se vediamo poco il pubblico ha comunque l’occasione di visionare questa nuova versione di Dante, il protagonista del videogioco cult targato Capcom.

L’animazione sembra davvero degna di nota e le tinte mature della storia dovrebbero appunto rispecchiare la controparte videoludica. Infatti la sinossi di presentazione parla di un portale che si sta aprendo sulla Terra, che a breve potrebbe condurre all’invasione di forze demoniache. Dante è già pronto a far fronte a questo problema grazie alla sua natura ibrida capace di far tacere anche le creature più pericolose.

Devil May Cry – Netflix, il primo teaser trailer mostra il volto di Dante: ecco la prima analisi

Creato da Adi Shankar (che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo e showrunner), Devil May Cry è una collaborazione speciale tra Shankar, Capcom e Netflix. L’animazione come accennato è prodotta dallo Studio MIR (The Witcher: Nightmare of the Wolf, DOTA: Dragon’s Blood, The Legend of Korra), con Alex Larsen come sceneggiatore, Hideaki Itsuno di Capcom e Seung Wook Lee di Studio MIR come produttori esecutivi.

Non sappiamo ovviamente ancora nulla per quanto riguarda la data di uscita ufficiale ma senza dubbio questo annuncio con un assaggio di animazione fa gola a tutti gli appassionati, in attesa di avere buone nuove in merito.

Fonte Comic Book